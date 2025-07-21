Український розробник тепловізійних камер та FPV-дронів Odd Systems уклав партнерство з данським оборонним концерном Terma Group для спільної роботи над недорогим перехоплювачем дронів на базі ШІ. Про це Forbes повідомили в компанії.

Ключові факти

У межах партнерства Odd Systems надасть Terma Group свій досвід роботи з FPV-дронами, тепловізійними камерами та співпраці із Силами оборони України для створення масштабованої та надійної платформи протидії загрозам від безпілотників, йдеться в релізі компанії.

Серед типів дронів, яким необхідна протидія, в Odd Systems виділяють FPV, тактичні коптери Mavic, дрони з нерухомим крилом типу Zala та ударні дрони дальнього радіуса дії Shahed. Terma та Odd Systems об’єднають свої наявні рішення та будуть розробляти комплекс продуктів для протидії цим та іншим повітряним загрозам, йдеться в релізі.

«Ми з нетерпінням чекаємо на розробку надійної автономної платформи-перехоплювача. Така співпраця надзвичайно важливою для майбутнього європейської безпеки», – цитується у релізі засновник Odd Systems Ярослав Ажнюк.

Контекст

15 липня інший оборонний стартап Ярослава Ажнюка, The Fourth Law, залучив інвестиції від фондів та бізнес-ангелів із США, Канади та Євросоюзу. The Fourth Law розробляє системи ШІ-донаведення для FPV-дронів. Станом на жовтень 2024-го у стартапу було понад 30 інтеграцій з різними дронами.

Odd Systems – це оборонна технологічна компанія, заснована у 2023 році, зі штаб-квартирою в Києві, спеціалізується на розробці та виробництві тепловізійних камер та FPV-дронів. Серед продуктів компанії – тепловізійні камери «Курбас-256» та «Курбас-640»; FPV-дрони «Стус-7», «Лупиніс-10», «Горська-12».

Terma A/S – це найбільший данський виробник оборонної та аерокосмічної продукції як цивільного, так і військового призначення для оборони та безпеки, з понад 2000 співробітників в усьому світі. Компанія пропонує радарні системи, авіоніку та космічну електроніку. Штаб-квартира Terma розташована в місті Люструп, Данія. Чистий прибуток компанії за 2024–2025 фіскальний рік – близько $45,5 млн.