Український виробник FPV-дронів «Генерал Черешня» очікує вийти на 7 млрд грн виторгу за результатом 2025-го. Це вдесятеро більше, ніж роком раніше. Компанія виробляє 50 000 дронів на місяць і працює над розробкою дрона – перехоплювача Shahed. У липні 2025-го виробник потрапив у поле зору видання «Наші гроші», яке пояснило фінансовий успіх дворічної компанії нібито звʼязками із нинішнім керівником Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсеном Жумаділовим. Що про ці звʼязки каже співзасновник компанії Ярослав Гришин та чому відбувся такий ріст виробника «Генерал Черешня»? Інтерв’ю

Виторг виробника FPV-дронів «Генерал Черешня» за перші пів року 2025-го – 1,5 млрд грн, каже співзасновник компанії Ярослав Гришин, 40. Це удвічі більше, ніж за весь 2024 рік. Причина зростання, за його словами, – збільшення кількості держконтрактів.

У дроновий бізнес Гришин прийшов з юридичного. Виторг юридичної фірми Гришина, зареєстрованої в Запоріжжі, – 7,4 млн грн за 2024 рік, йдеться в YouControl. Назва дронової компанії теж пов’язана з регіоном походження – частина команди компанії – з окупованого Мелітополя, відомого своєю черешнею.