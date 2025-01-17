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Зростання виторгу на 71% та 6,4 млрд грн податків. «Аврора» підбила підсумки 2024 року

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Магазин «Аврора»

Магазин «Аврора»

Виторг найбільшої мережі магазинів у форматі one dollar store «Аврора» у 2024 зріс на 71% і сягнув 46,2 млрд грн з ПДВ. Про це повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко на своїй Facebook-сторінці.

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Ключові факти

  • Без врахування ПДВ виторг «Аврори» сягнув 38,5 млрд грн, повідомив Тарас Тарас Панасенко. У 2024 році мережа сплатила сукупно 6,4 млрд грн податків і зборів. «Аврора» інвестувала у розвиток свого бізнесу 2,5 млрд грн. 
  • Понад 600 партнерів «Аврори» – це українські виробники, каже Панасенко. Вони постачають 46% асортименту українського виробництва на полиці ритейлера, 70% з них – непродовольчі товари. 
  • «Зараз в «Аврорі» працюють понад 15 000 людей, і щороку ми створюємо 2000–3000 нових робочих місць», – каже Панасенко.

Контекст

Виторг мережі «Аврора» (ТОВ «Вигідна покупка») за перше півріччя 2024 року зріс на 46,7%, до 16,9 млрд грн. Прибуток зменшився на 12,7%, до 1,8 млрд грн. Виторг ритейлера у 2023 році становив 26,9 млрд грн. 

У жовтні 2024 року «Аврора» вклала $63 млн у відбудову двох черг частково зруйнованого логістичного комплексу, який раніше належав ТОВ «Вест Гейт Логістик» із групи Dragon Capital. За словами Панасенка, відбудовану першу чергу логістичного комплексу планують здати в експлуатацію «приблизно до кінця 2025 року».

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