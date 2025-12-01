Експорт ІТ-послуг з України у жовтні зріс на 1,6% порівняно з вереснем і сягнув $566 млн. Це дало економіці додаткові $9 млн. Такі дані наводить НБУ. Сфера ІТ-послуг залишається одним із ключових напрямів експорту України.

Деталі

Порівняно з жовтнем 2024 року зростання ще суттєвіше: +6,4%, або +$34 млн.

За січень–жовтень 2025 року українські ІТ-компанії заробили на експорті послуг $5,4 млрд – на 2,2% (+$118 млн) більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загальний експорт усіх послуг України у жовтні 2025 року становив $1,36 млрд, що на $20 млн (+1,5%) перевищує показник вересня.

Контекст

У серпні 2025 року експорт ІТ-послуг з України склав $540 млн, що на 2,7% ($15 млн) менше, ніж у липні.

Попри місячне зниження, порівняно з серпнем 2024 року обсяг зріс на 6,5% (+$33 млн), з $507 млн до $540 млн.

За січень–серпень 2025 року українські ІТ-компанії заробили на експорті послуг $4,3 млрд – це на 1,1% (+$46 млн) більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Загальний експорт усіх послуг України в серпні склав $1,28 млрд, що на 5,2% ($71 млн) менше, ніж у липні.