Топ-10 IT-компаній у щорічному списку найбільшого бізнесу Forbes Ukraine. Два гравці випали, аутсорсери втратили майже 20 місць, Ajax Systems покращив позиції

Forbes
8 хв читання

топ-10 IT-компаній України за виторгом /колаж Анастасія Савеленко

Шість із десяти найбільших IT-компаній потрапили до рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» від Forbes Ukraine. Фото колаж Анастасія Савеленко

Падіння IT-експорту третій рік поспіль опосередковано позначилося і на рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» від Forbes Ukraine. Кількість IT-компаній у ньому зменшилася на дві, до шести. Скільки вони заробили та який вигляд має топ-10 найбільших IT-компаній?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Третій рік поспіль зменшується кількість IT-компаній у рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» за виторгом 2024-го від Forbes Ukraine. У 2022-му їх було 10, а у 2024-му – уже шість. Їхній сукупний виторг – 83–93 млрд грн. Це приблизно на 13% більше, ніж у 2023-му. 

У рейтинг потрапили сервісні компанії, що розробляють софт на замовлення, SoftServe, EPAM, GlobalLogic і Luxoft. Але в середньому вони втратили приблизно 20 позицій у рейтингу. Їхній львівський конкурент – N-іX – один рік побув у рейтингу й у 2024-му випав із нього. 

