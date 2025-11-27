Падіння IT-експорту третій рік поспіль опосередковано позначилося і на рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» від Forbes Ukraine. Кількість IT-компаній у ньому зменшилася на дві, до шести. Скільки вони заробили та який вигляд має топ-10 найбільших IT-компаній?

Третій рік поспіль зменшується кількість IT-компаній у рейтингу «202 найбільші приватні компанії України» за виторгом 2024-го від Forbes Ukraine. У 2022-му їх було 10, а у 2024-му – уже шість. Їхній сукупний виторг – 83–93 млрд грн. Це приблизно на 13% більше, ніж у 2023-му.

У рейтинг потрапили сервісні компанії, що розробляють софт на замовлення, SoftServe, EPAM, GlobalLogic і Luxoft. Але в середньому вони втратили приблизно 20 позицій у рейтингу. Їхній львівський конкурент – N-іX – один рік побув у рейтингу й у 2024-му випав із нього.