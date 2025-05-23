«Противник нас уже випередив, і ми відстаємо». Головне з виступу Залужного на форумі про експорт озброєння

Україна має запропонувати на експорт нову зброю і нові технології її виготовлення. Про це повідомив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на форумі «Експорт безпеки: українська технологічна зброя у світі» 22 травня. На його думку, такий експорт є запорукою майбутнього міцного безпекового альянсу.

Ключові факти

На думку Залужного, на експорт технологій слід дивитися як на джерело ресурсів для виживання й розвитку, джерело інноваційності в проєктуванні та застосуванні оборонних технологій, а також як основну тактику забезпечення входження України в майбутні альянси і союзи через інтеграцію досвіду.

Посол вважає, що в сучасних економічних та демографічних умовах Україна має говорити про високотехнологічну війну на виживання. Вона передбачає мінімум людського ресурсу і економічно дешеві засоби для досягнення максимального ефекту. «І в цьому напрямку ми маємо рухатися», – сказав він.

Залужний наголосив, що «не варто сподіватися на диво, яке вже зараз поверне Україні кордони 1991 чи 2022 року, бо поки у противника є сили і засоби наступати та завдавати ударів по нашій території, він буде це робити».

За словами колишнього головкома ЗСУ, покласти край війні можна лише через повне руйнування спроможності Росії вести її, перш за все йдеться про знищення її військово-економічного потенціалу. Оскільки Росія веде «справжню війну на виснаження».

Водночас Україна має через нові технологічні можливості захистити власний воєнний та соціально-економічний потенціал. Для цього треба створити систему захисту та відновлення, щоб мати можливість без зупинки розвиватися та економічно зростати навіть в умовах війни.

«Якщо ви мені скажете, що це неможливо, давайте згадаємо таку країну, як Ізраїль, і все це ми знайдемо там», – додав він.

Залужний закликав памʼятати, що фінансово-економічні ресурси України обмежені і залежність від допомоги партнерів «абсолютно очевидна, і це потрібно враховувати». Україна має власні досягнення в області технологій, але вони носять досить обмежений, секторальний характер і не охоплюють весь спектр, необхідний для реалізації стратегії виживання

«Сьогодні нам не вдається безперервно генерувати та масштабувати інновації навіть у тих сферах, де ще вчора ми були попереду противника. Противник нас уже випередив, і ми відстаємо – і про це треба чесно говорити», – наголосив він під час виступу, повний текст якого оприлюднила УП.

Україна не проводить системне дослідження й пошук партнерів у різних сферах. Наприклад, розвідки, ППО (особливо в боротьбі з балістичними ракетами та гіперзвуковою зброєю), системах управління та пошуку нових фізичних властивостей звʼязку, від яких буде залежати розвиток безпілотних систем уже завтра, зазначив ексголовнокомандувач ЗСУ.

Контекст

Залужний на безпековій конференції в Chatham House у Лондоні 6 березня заявляв, що нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу. За його словами, Вашингтон робить дедалі більше кроків назустріч кремлівському режиму, у той час як Росія та вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок. Тоді Залужний також припустив, що внаслідок зміни позиції Вашингтона НАТО може припинити своє існування.

Український посол додав, що переговори між США та Росією, яку «очолює воєнний злочинець» в особі президента Володимира Путіна, показали, що Білий дім робить «кроки назустріч Кремлю, аби зустрітися з ним на пів дорозі». Він попередив, що наступною ціллю Москви «може бути Європа».