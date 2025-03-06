США руйнують світовий порядок, НАТО може зникнути, РФ націлена на Європу. Залужний виступив на безпековій конференції в Лондоні

Нова політика США поставила під сумнів єдність західного світу, заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на безпековій конференції в Chatham House у Лондоні 6 березня. За його словами, Вашингтон робить дедалі більше кроків назустріч кремлівському режиму, у той час як Росія та вісь зла намагаються зруйнувати світовий порядок.

Ключові факти

Посол наголосив, що «світовий порядок змінився і це треба визнати». Зокрема, Білий дім намагається перекласти забезпечення безпеки і оборони Європи на її власні сили, сказав Залужний.

«Україна сьогодні де-факто боронить не лише східний кордон НАТО, а й східний кордон Європи. Вона продовжує чинити опір і тому стала суб’єктом міжнародної політики. І без Збройних сил України вже неможлива нова архітектура європейської безпеки», – наголосив він.

Залужний також припустив, що внаслідок зміни позиції Вашингтона НАТО може припинити своє існування, пише ВВС.

«Ми бачимо, що не просто вісь зла і Росія намагаються переглянути світовий порядок, а й США остаточно руйнують цей порядок», – заявив Залужний.

Український посол додав, що переговори між США та Росією, яку «очолює воєнний злочинець» в особі президента Володимира Путіна, показали, що Білий дім робить «кроки назустріч Кремлю, аби зустрітися з ним на пів дорозі».

Він попередив, що наступною ціллю Москви «може бути Європа».

При цьому Залужний під час свого виступу заявив, що пауза в обміні розвідданими, а також ухвалене рішення виступити проти резолюції ООН, яка засуджує російську агресію в Україні, є «великим викликом для всього світу».

Контекст

Трамп розпорядився зупинити всю військову допомогу Україні через кілька днів після конфлікту з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Західні чиновники вважають, що після цього рішення ЗСУ зможуть вести бойові дії в нинішньому темпі «протягом кількох тижнів, можливо, до літа», повідомив CNN.

Директор ЦРУ Джон Лі Реткліфф «неофіційно підтвердив», що США тимчасово зупинили розвідувальні операції. Припинення обміну розвідданими може значно послабити здатність ЗСУ завдавати ударів по російських військах і об’єктах. 5 березня стало відомо, що США заборонили європейським партнерам, зокрема Великій Британії, передавати Україні розвіддані. Вашингтон попередив, що суворо стежитиме за виконанням заборони через агентства в Києві.

Трамп розгляне питання про відновлення допомоги Україні, якщо буде організовано мирні переговори та вжито заходи щодо «зміцнення довіри», заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц 5 березня.