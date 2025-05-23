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«Противник нас уже опередил, и мы отстаем». Главное из выступления Залужного на форуме по экспорту вооружения

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

2 хв читання

Украина должна предложить на экспорт новое оружие и новые технологии его изготовления. Об этом сообщил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на форуме «Экспорт безопасности: украинское технологическое оружие в мире».

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Ключевые факты

  • По мнению Залужного, на экспорт технологий следует смотреть как источник ресурсов для выживания и развития, источник инновационности в проектировании и применении оборонных технологий, а также как основную тактику обеспечения вхождения Украины в будущие альянсы и союзы через интеграцию опыта.
  • Посол считает, что в современных экономических и демографических условиях Украина должна говорить о высокотехнологичной войне на выживание. Она подразумевает минимум человеческого ресурса и экономически дешевые средства для достижения максимального эффекта. «И в этом направлении мы должны двигаться», – сказал он.
  • Залужный подчеркнул, что «не стоит надеяться на чудо, которое уже сейчас вернет Украине границы 1991 или 2022 года, потому что пока у противника есть силы и средства наступать и наносить удары по нашей территории, он будет это делать».
  • По словам бывшего главкома ВСУ, покончить с войной можно только через полное разрушение способности России вести ее, прежде всего речь идет об уничтожении ее военно-экономического потенциала. Поскольку Россия ведет «настоящую войну на истощение».
  • В то же время Украина должна с помощью новых технологических возможностей защитить собственный военный и социально-экономический потенциал. Для этого необходимо создать систему защиты и восстановления, чтобы иметь возможность без остановки развиваться и экономически расти даже в условиях войны.
  • «Если вы мне скажете, что это невозможно, давайте вспомним такую ​​страну, как Израиль, и всё это мы найдем там», – добавил он.
  • Залужный призвал помнить, что финансово-экономические ресурсы Украины ограничены и зависимость от помощи партнеров «совершенно очевидна, и это следует учитывать». Украина имеет свои достижения в области технологий, но они носят достаточно ограниченный, секторальный характер и не охватывают весь спектр, необходимый для реализации стратегии выживания.
  • «Сегодня нам не удается непрерывно генерировать и масштабировать инновации даже в тех сферах, где еще вчера мы были впереди противника. Противник нас уже опередил, и мы отстаем – и об этом нужно честно говорить», – подчеркнул он во время выступления, полный текст которого обнародовала УП.
  • Украина не проводит системное исследование и поиск партнеров в разных областях. К примеру, разведки, ПВО (особенно в борьбе с баллистическими ракетами и гиперзвуковым оружием), системах управления и поиска новых физических свойств связи, от которых будет зависеть развитие беспилотных систем уже завтра, отметил экс-главнокомандующий ВСУ.

Контекст

Залужный на конференции в Chatham House в Лондоне 6 марта заявлял, что новая политика США поставила под сомнение единство западного мира. По его словам, Вашингтон делает все больше шагов навстречу кремлевскому режиму, в то время как Россия и ось зла пытаются разрушить мировой порядок. Тогда Залужный также предположил, что из-за изменения позиции Вашингтона НАТО может прекратить свое существование.

Украинский посол добавил, что переговоры между США и Россией, которую «возглавляет военный преступник» в лице президента Владимира Путина, показали, что Белый дом делает «шаги навстречу Кремлю, чтобы встретиться с ним на полпути». Он предупредил, что следующей целью Москвы может быть Европа.

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