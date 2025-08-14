Костянтин Кошеленко зайняв посаду директора Mastercard з розвитку співпраці з державним сектором в Україні та Східній Європі. йдеться у дописі на його сторінці в LinkedIn. До того він чотири роки був заступником міністра соціальної політики.
Деталі
- Кошеленко буде займатися розвитком співпраці Mastercard з урядами та розширенням присутності компанії на міжнародних ринках.
- «Це дозволить створювати сучасні та інклюзивні послуги – від цифрової ідентифікації та цільової соціальної допомоги до антикризових рішень», – пише він.
- В обовʼязки Кошеленка на новій посаді входить також масштабування цифрових практик України на міжнародному рівні.
Контекст
Кошеленко з грудня 2021-го по березень 2025-го займав посаду заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він відповідав за розвиток Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, онлайн‑сервісів для громадян, соціальні проєкти в Дії.
З 2019-го по 2021-й він був заступником голови Фонду державного майна України. До того займав топ-менеджерські посади у банках та фінустановах, серед них Delta Bank, Промінвест Банк, Траст Банк, EasyPay.
Посаду генерального директора Mastercard в Україні та Молдові з вересня 2018-го займає Інга Андрєєва.
