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Платіжна система Mastercard півтора десятиліття домінувала на українському ринку, систематично випереджаючи головного глобального конкурента Visa за кількістю банківських карток. Цьогоріч Visa вийшла вперед. Причина не лише в кращих тарифах для банків, а й у локальному менеджменті. Як Visa відновлювала позиції на українському ринку?
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Цьогоріч на українському платіжному ринку вперше за 15 років змінився лідер. У першому кварталі 2025-го кількість карток платіжної системи Visa зросла на 8,8%, до 69,2 млн, тоді як у Mastercard вона зменшилася на 0,3%, до 67,7 млн.
Ключова причина – більш привабливі тарифи для банків від платіжної системи, розповідає голова благодійного фонду «Ліга банків», ексголова ради Незалежної асоціації банків (НАБУ) Олена Коробкова. «Тарифи між Visa і Mastercard для банку можуть відрізнятися на 5–15%», – додає вона.
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