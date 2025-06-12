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Невдала ставка на стабільність. Visa вперше за 15 років випередила Mastercard за кількістю карток в Україні. Як їй вдалось вибороти лідерство

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

5 хв читання

Visa Mastercard /Фото: офіційні джерела/колаж Forbes

Visa вперше за 15 років випередила Mastercard за кількістю карток в Україні Фото Фото: офіційні джерела/колаж Forbes

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Платіжна система Mastercard півтора десятиліття домінувала на українському ринку, систематично випереджаючи головного глобального конкурента Visa за кількістю банківських карток. Цьогоріч Visa вийшла вперед. Причина не лише в кращих тарифах для банків, а й у локальному менеджменті. Як Visa відновлювала позиції на українському ринку?

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Цьогоріч на українському платіжному ринку вперше за 15 років змінився лідер. У першому кварталі 2025-го кількість карток платіжної системи Visa зросла на 8,8%, до 69,2 млн, тоді як у Mastercard вона зменшилася на 0,3%, до 67,7 млн. 

Ключова причина – більш привабливі тарифи для банків від платіжної системи, розповідає голова благодійного фонду «Ліга банків», ексголова ради Незалежної асоціації банків (НАБУ) Олена Коробкова. «Тарифи між Visa і Mastercard для банку можуть відрізнятися на 5–15%», – додає вона.

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