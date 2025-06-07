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«Рівень щастя зростав у 3,5 раза». Київська виставка «Третє дихання» зібрала понад 110 000 відвідувачів за місяць. Скільки вона принесла організаторам?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

виставка Третє дихання /Facebook-сторінка Ярослави Гресь

Над проєктом «Третє дихання» працювала команда з 200 людей майже протягом року. Які результати виставки? Фото Facebook-сторінка Ярослави Гресь

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Упродовж травня до будівлі комплексу M82 на Межигірській щодня вишиковувалися тисячні черги. Магнітом стала виставка «Третє дихання», створена компанією Mastercard і креативною агенцією Gres Todorchuk. 4000 м² експозиції присвятили темі емоцій і почуттів. Результат – 110 000 відвідувачів і 5,3 млн грн, зібраних на благодійність. Яку касу отримала виставка?

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