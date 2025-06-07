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Упродовж травня до будівлі комплексу M82 на Межигірській щодня вишиковувалися тисячні черги. Магнітом стала виставка «Третє дихання», створена компанією Mastercard і креативною агенцією Gres Todorchuk. 4000 м² експозиції присвятили темі емоцій і почуттів. Результат – 110 000 відвідувачів і 5,3 млн грн, зібраних на благодійність. Яку касу отримала виставка?
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