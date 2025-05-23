У квітні 2025 року індекс цін виробників скоротився на 3,7%, а у річному розрахунку динаміка цін сповільнилася на 10,3 в.п. до 41,6%. Про це свідчать оприлюднені сьогодні дані Державної служби статистики України.

Ключові факти

Найбільше падіння цін за квітень зафіксовано у електроенергетиці – на 8,8%, а також добувній промисловості, зокрема, у видобутку нафти та природного газу – на 5,5% і добуванні металевих руд – на 4,9%.

За оцінками аналітичного відділу Forbes, саме зниження цін у електроенергетиці формує майже половину місячного показника падіння. Без урахування скорочення цін у постачанні електроенергії ціни виробників за квітень скоротились би вдвічі меншим темпом.

Найбільше зростання цін за квітень зафіксоване у харчовій промисловості. Зокрема, у виробництві цукру ціни зросли на 4,6%, у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів – на 4,3%, у виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів та виробництві напоїв – на 1,2%.

У річному розрахунку динаміка цін у промисловості сповільнилася із 51,9% у березні до 41,6% у квітні. За оцінками аналітичного відділу Forbes, із 10,3 в.п. цього уповільнення на електроенергію припадає 8,2 в.п.

Так, динаміка цін у постачанні електроенергії сповільнилася одразу на 30 в.п., але зростання цін у річному вимірі залишається потужним: у 1,8 раза.

Також у квітні уповільнилося річне зростання цін у добувній промисловості: на 4 в.п. до 5,8%.

Натомість у переробній промисловості у річному розрахунку зростання цін, навпаки, пришвидшилося на 1 в.п. до 14,2%. Зокрема, через зростання цін у виробництві мʼяса та мʼясних продуктів (+5,1 в.п. до 17,4%) та у виробництві цукру (+4,6 в.п. до 7,3%).

Контекст

Індекс цін виробників у березні 2025 року збільшився на 51,9% у річному розрахунку, свідчать дані Державної служби статистики. Це найбільший показник з лютого 2022 року, коли ціни виробників зростали на 53,5%.

Найбільше зростання у річному розрахунку тоді спостерігалося у постачанні електроенергії та газу – у 2,1 раза, що зумовлено здорожчанням електроенергії. Для порівняння, у лютому зростання у річному вимірі становило лише 1,65 раза. Цей стрибок пов’язаний із порівнянням до низької бази березня 2024 року, коли електроенергія залишалася ще порівняно дешевою, до атак на енергоінфраструктуру країни.

Місячний показник споживчої інфляції в Україні у квітні становив 0,7%. У річному вимірі зростання цін за підсумками квітня прискорилося до 15,1% після 14,6% у березні.

У квітні 2025 року найвищий рівень інфляції роздрібних цін зафіксовано для яєць (+74,6%, прискорення з 44,7% у березні), електроенергії (+63,6%, стабільно через підвищення тарифів у червні 2024 року) та овочів (+35,8%, прискорення з 32,3% у березні).