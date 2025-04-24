Промислова інфляція в Україні сягнула трирічного рекорду

Індекс цін виробників у березні 2025 року збільшився на 51,9% у річному розрахунку, свідчать дані Державної служби статистики. Це найбільший показник з лютого 2022 року, коли ціни виробників зростали на 53,5%.

Ключові факти

Найбільше зростання у річному розрахунку спостерігалося у постачанні електроенергії та газу – у 2,1 раза, що зумовлено здорожчанням електроенергії. Для порівняння, у лютому зростання у річному вимірі становило лише 1,65 раза. Цей стрибок пов’язаний із порівнянням до низької бази березня 2024 року, коли електроенергія залишалася ще порівняно дешевою, до атак на енергоінфраструктуру країни.

Також активно зростають ціни у виробництві фармацевтичної продукції (майже на чверть) та у виробництві молочних продуктів (на 19,8%).

Зростання цін зосереджено на внутрішньому ринку (відповідний вимір зростання індексу цін виробників становить 56,8%). Експортні ціни промислових підприємств збільшилися «лише» на 18,4%.

За місяць ціни зросли доволі скромно – на 0,7%. Зростання відбувалось у більшості галузей. Зокрема, найбільше у виробництві цукру – на 3,6%, виробництві мʼяса та мʼясних продуктів – на 2,4%, а також у виробництві електричного устаткування – на 2,1%.

Отже, після проходження низької бази цін на електроенергію минулого року варто очікувати сповільнення показника промислової інфляції. Аналогічна причина має привести і до сповільнення споживчої інфляції (ІСЦ) у червні 2025 року, коли із показника зникне минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів.

Контекст

Інфляція в Україні у березні прискорилася до 1,5% порівняно з 0,8% у лютому. У річному вимірі зростання цін за підсумками березня становило 14,6% проти 13,4% у лютому.

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця. На 0,6–6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, мʼясо та мʼясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.

Зниження інфляції НБУ очікує влітку 2025 року, а на кінець року вона має повернутися до однознакового рівня: 8,7%, за прогнозом центробанку. Цьому мають сприяти нові врожаї, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірніший тиск з боку ринку праці. Додатково на зниження інфляції працюватиме зниження світових цін на нафту.