Промислова інфляція в Україні сягнула трирічного рекорду

Індекс цін виробників у березні 2025 року збільшився на 51,9% у річному розрахунку, свідчать дані Державної служби статистики. Це найбільший показник з лютого 2022 року, коли ціни виробників зростали на 53,5%.
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Ключові факти
- Найбільше зростання у річному розрахунку спостерігалося у постачанні електроенергії та газу – у 2,1 раза, що зумовлено здорожчанням електроенергії. Для порівняння, у лютому зростання у річному вимірі становило лише 1,65 раза. Цей стрибок пов’язаний із порівнянням до низької бази березня 2024 року, коли електроенергія залишалася ще порівняно дешевою, до атак на енергоінфраструктуру країни.
- Також активно зростають ціни у виробництві фармацевтичної продукції (майже на чверть) та у виробництві молочних продуктів (на 19,8%).
- Зростання цін зосереджено на внутрішньому ринку (відповідний вимір зростання індексу цін виробників становить 56,8%). Експортні ціни промислових підприємств збільшилися «лише» на 18,4%.
- За місяць ціни зросли доволі скромно – на 0,7%. Зростання відбувалось у більшості галузей. Зокрема, найбільше у виробництві цукру – на 3,6%, виробництві мʼяса та мʼясних продуктів – на 2,4%, а також у виробництві електричного устаткування – на 2,1%.
- Отже, після проходження низької бази цін на електроенергію минулого року варто очікувати сповільнення показника промислової інфляції. Аналогічна причина має привести і до сповільнення споживчої інфляції (ІСЦ) у червні 2025 року, коли із показника зникне минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів.
Контекст
Інфляція в Україні у березні прискорилася до 1,5% порівняно з 0,8% у лютому. У річному вимірі зростання цін за підсумками березня становило 14,6% проти 13,4% у лютому.
На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше (на 18,8%) подорожчали яйця. На 0,6–6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, мʼясо та мʼясопродукти, молоко, масло. Водночас на 0,5% подешевшали рис і сало.
Зниження інфляції НБУ очікує влітку 2025 року, а на кінець року вона має повернутися до однознакового рівня: 8,7%, за прогнозом центробанку. Цьому мають сприяти нові врожаї, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та помірніший тиск з боку ринку праці. Додатково на зниження інфляції працюватиме зниження світових цін на нафту.
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