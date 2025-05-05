Ціни на пальне на АЗС падають третій місяць поспіль

В Україні ціни на пальне у квітні знижувались на тлі падіння світових котирувань нафти та гуртових пропозицій. Про це пише НафтоРинок, посилаючись на власний щоденний моніторинг цін на пальне. Нафтопродукти дешевшають третій місяць поспіль, свідчать дані «Консалтингової групи А-95».
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Деталі
- На АЗС протягом квітня ціна дизельного пального зменшилася на 0,42 грн/л (-0,78%) до 53,41 грн/л, бензину А-95 – на 0,67 грн/л (-1,21%) до 54,8 грн/л, а газу – на 0,8 грн/л (–2,2%) до 35,03 грн/л.
- На гуртовому ринку в Україні дизпальне подешевшало на 1,85 грн/л (–4,1%) до 42,81 грн/л, тоді як на півдні країни мінімальні ціни майже досягли 40,00 грн/л. Ціна скраплений газ у гурті зменшилася на 1,12 грн/л (-3,55%) до 30,43 грн/л. Водночас бензин А-95 додав у ціні 0,39 грн/л (+0,85%) і коштував наприкінці квітня 45,86 грн/л.
- У лютому-квітні ціни на бензин А-95 впали на 2,2%, дизельне пальне – на 3,4%, автогаз – на 2,1%, свідчать дані «Консалтингової групи А-95».
Контекст
Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік, свідчать дані «Консалтингової групи А-95». Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,5 грн за літр (+4 грн за рік), на дизпальне – 52,7 грн за літр (+1,3 грн), на автогаз – 35,4 грн за літр (+5,6 грн).
Мережі АЗС України почали знижувати ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз із лютого. Основний фактор – світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального.
У квітні ціни на нафту обвалилися. Марка Brent перервала березневе зростання й втратила близько 15%, а WTI – 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.
Водночас 3 травня країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у червні, що є другим поспіль місяцем прискореного зростання, і до листопада може повернути на ринок до 2,2 млн барелів на день.
5 травня ціни на нафту продовжили падати через рішення ОПЕК+, що викликало побоювання надлишку пропозиції на світовому ринку.
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