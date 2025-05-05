Ціни на пальне на АЗС падають третій місяць поспіль

В Україні ціни на пальне у квітні знижувались на тлі падіння світових котирувань нафти та гуртових пропозицій. Про це пише НафтоРинок , посилаючись на власний щоденний моніторинг цін на пальне. Нафтопродукти дешевшають третій місяць поспіль, свідчать дані «Консалтингової групи А-95».

Деталі

На АЗС протягом квітня ціна дизельного пального зменшилася на 0,42 грн/л (-0,78%) до 53,41 грн/л, бензину А-95 – на 0,67 грн/л (-1,21%) до 54,8 грн/л, а газу – на 0,8 грн/л (–2,2%) до 35,03 грн/л.

На гуртовому ринку в Україні дизпальне подешевшало на 1,85 грн/л (–4,1%) до 42,81 грн/л, тоді як на півдні країни мінімальні ціни майже досягли 40,00 грн/л. Ціна скраплений газ у гурті зменшилася на 1,12 грн/л (-3,55%) до 30,43 грн/л. Водночас бензин А-95 додав у ціні 0,39 грн/л (+0,85%) і коштував наприкінці квітня 45,86 грн/л.

У лютому-квітні ціни на бензин А-95 впали на 2,2%, дизельне пальне – на 3,4%, автогаз – на 2,1%, свідчать дані «Консалтингової групи А-95».

Контекст

Роздрібні ціни на бензин, дизель і автогаз зросли за 2024 рік, свідчать дані «Консалтингової групи А-95». Середні роздрібні ціни 2 січня 2025 року на бензин А-95 становили 55,5 грн за літр (+4 грн за рік), на дизпальне – 52,7 грн за літр (+1,3 грн), на автогаз – 35,4 грн за літр (+5,6 грн).

Мережі АЗС України почали знижувати ціни на бензин, дизельне паливо та автогаз із лютого. Основний фактор – світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального.

У квітні ціни на нафту обвалилися. Марка Brent перервала березневе зростання й втратила близько 15%, а WTI – 16%. Це стало найбільшим місячним падінням з листопада 2021 року.

Водночас 3 травня країни ОПЕК+ погодилися збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у червні, що є другим поспіль місяцем прискореного зростання, і до листопада може повернути на ринок до 2,2 млн барелів на день.

5 травня ціни на нафту продовжили падати через рішення ОПЕК+, що викликало побоювання надлишку пропозиції на світовому ринку.