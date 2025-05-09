Річна інфляція у квітні прискорилася до 15,1%

Місячний показник інфляції в Україні у квітні становив 0,7%. У річному вимірі зростання цін за підсумками квітня прискорилося до 15,1% після 14,6% у березні, повідомила Державна служба статистики 9 травня.

Деталі

У квітні 2025 року найвищий рівень інфляції зафіксовано на яйця (+74,6%, прискорення з 44,7% у березні), електроенергію (+63,6%, стабільно через підвищення тарифів у червні 2024 року) та овочі (+35,8%, прискорення з 32,3% у березні).

Продовольчі товари за місяць подорожчали на 1,8%, а в річному вимірі – на 19,8%, що є прискоренням порівняно з 17,4% у березні. Зокрема, свинина та фрукти зросли в ціні на 7,9%, а м’ясо птиці, цукор, яловичина, риба, хліб, сало, макарони, овочі та безалкогольні напої – на 0,8–3,6%. Водночас яйця, рис і масло подешевшали на 0,2–2,5%.

Базова інфляція у квітні склала 0,4% за місяць, але в річному вимірі сповільнилася до 12,1%, що стало першим випадком зниження цього показника за 14 місяців. Аналітики Forbes Ukraine вважають це сигналом початку загального сповільнення інфляції, яке очікується з червня.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3% через подорожчання тютюну на 2,2%. Транспортні послуги подешевшали на 0,3% завдяки зниженню цін на паливо та мастила на 2,2%, хоча проїзд в автодорожньому та залізничному транспорті подорожчав на 0,9% та 0,8% відповідно.

Контекст

Інфляція в Україні в березні зросла до 1,5% порівняно з 0,8% у лютому. У річному вимірі ціни за підсумками березня збільшилися на 14,6% проти 13,4% у лютому. На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої піднялися на 1,7%. Найсуттєвіше (на 18,8%) подорожчали яйця. На 0,6–6% зросли ціни на фрукти, безалкогольні напої, соняшникову олію, овочі, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо, м’ясопродукти, молоко та масло. Натомість рис і сало подешевшали на 0,5%.

НБУ прогнозує зниження інфляції влітку 2025 року, а до кінця року вона має становити 8,7%, повернувшись до однознакового рівня. Цьому сприятимуть нові врожаї, покращення енергопостачання, помірний тиск на ринку праці та зниження світових цін на нафту.