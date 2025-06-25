Компанія ElevenLabs, що спеціалізується на голосовому штучному інтелекті, випустила мобільний додаток для iOS та Android, який дозволяє створювати аудіокліпи з тексту. Про це йдеться у повідомленні компанії. Раніше ця функція була доступна лише через вебверсію сервісу.

Деталі

Для роботи достатньо ввести або вставити текст, вибрати голос для озвучення та отримати готовий аудіокліп. Безкоштовний план пропонує близько 10 хвилин генерації голосу. Додаток підтримує різні моделі синтезу для вибору оптимальної якості звуку, а також нову версію моделі v3 alpha з можливістю керування виразністю голосу через теги.

Багато користувачів уже створювали голосові кліпи через мобільну версію сайту для використання у відео для соцмереж, таких як CapCut чи Instagram, заявив керівник мобільного напряму ElevenLabs Джек МакДермотт у коментарі TechCrunch. Відгукнувшись на попит, компанія розробила окремий додаток для зручнішого доступу до функцій.

«За останній рік ми спостерігали сплеск творчості серед нашої спільноти – від творців контенту до маркетологів і педагогів, які використовують ElevenLabs для своїх проєктів. Користувачі просили швидший і потужніший мобільний додаток», – розповів МакДермотт.

Новий додаток дозволяє ElevenLabs конкурувати з іншими сервісами, такими як Speechify і Captions. Це вже другий продукт компанії для користувачів – раніше було представлено додаток Reader для прослуховування текстів.

У майбутньому ElevenLabs планує додати функції розпізнавання мовлення, розмовного ШІ-асистента та інші можливості.

Контекст

Компанія ElevenLabs, що спеціалізується на голосових технологіях і базується в Нью-Йорку, була заснована у 2022 році колишнім інженером Google Пьотром Карваткою та стратегом із впровадження компанії Palantir Маті Станішевським.

Місія стартапу – створювати аудіозаписи, згенеровані штучним інтелектом, які максимально наближені до людського голосу, та усунути мовні бар’єри для споживачів контенту.

Починаючи з 2023 року, ElevenLabs залучила понад 1 млн зареєстрованих користувачів. Її технології зацікавили творців аудіокниг, акторів, що озвучують персонажів відеоігор, а також розробників першого у світі ШІ-радіо Super Hi-Fi.