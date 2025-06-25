Компания ElevenLabs, специализирующаяся на голосовом искусственном интеллекте, выпустила мобильное приложение для iOS и Android, позволяющее создавать аудиоклипы из текста. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее эта функция была доступна только через веб-версию сервиса.

Подробности

Для работы достаточно ввести или вставить текст, выбрать голос для озвучки и получить готовый аудиоклип. Бесплатный план предлагает около 10 минут генерации голоса. Приложение поддерживает различные модели синтеза для выбора оптимального качества звука, а также новую версию модели v3 alpha с возможностью управления выразительностью голоса через теги.

Многие пользователи уже создавали голосовые клипы через мобильную версию сайта для использования в видео для соцсетей, таких как CapCut или Instagram, заявил руководитель мобильного направления ElevenLabs Джек МакДермотт в комментарии TechCrunch. Откликнувшись на спрос, компания разработала отдельное приложение для более удобного доступа к функциям.

«За последний год мы наблюдали всплеск творчества среди нашего сообщества – от создателей контента до маркетологов и педагогов, использующих ElevenLabs для своих проектов. Пользователи просили более быстрое и мощное мобильное приложение», – рассказал МакДермотт.

Новое приложение позволяет ElevenLabs конкурировать с другими сервисами, такими как Speechify и Captions. Это уже второй продукт компании для пользователей – ранее было представлено приложение Reader для прослушивания текстов.

В будущем ElevenLabs планирует добавить функции распознавания речи, разговорного ИИ-ассистента и другие возможности.

Контекст

Компания ElevenLabs, специализирующаяся на голосовых технологиях и базирующаяся в Нью-Йорке, была основана в 2022 году бывшим инженером Google Петром Карваткой и стратегом по внедрению компании Palantir Мати Станишевским.

Миссия стартапа – создавать аудиозаписи, сгенерированные искусственным интеллектом, максимально приближенные к человеческому голосу, и устранить языковые барьеры для потребителей контента.

Начиная с 2023 года, ElevenLabs привлекла более 1 млн зарегистрированных пользователей. Ее технологии заинтересовали создателей аудиокниг, актеров, озвучивающих персонажей видеоигр, а также разработчиков первого в мире ИИ-радио Super Hi-Fi.