PepsiCo купує виробника пребіотичних газованих напоїв за майже $2 млрд

Американська PepsiCo Inc. купить бренд Poppi за $1,95 млрд, ідеться в повідомленні , опублікованому на сайті компанії. Таким чином, компанія планує розширити присутність у категорії «здорових газованих напоїв» на тлі падіння попиту на традиційні напої та снеки. Акції PepsiCo зросли на 1,6% на початку торгів після оголошення про угоду.

Деталі

PepsiCo розраховує отримати податкові пільги в $300 млн у звʼязку з укладенням цієї угоди. Після цього чиста вартість купівлі становитиме $1,65 млрд.

Угода передбачає додаткові виплати, зумовлені своєчасним виходом на певні показники, зазначається в повідомленні.

PepsiCo намагається розширити свою присутність у категорії «здорових газованих напоїв» на тлі падіння попиту на традиційні напої та снеки, пише Reuters. Угода також може допомогти PepsiCo підтримати портфель газованих напоїв, що втрачає частку ринку на користь конкурентів, таких як Coca-Cola та Keurig Dr Pepper.

Контекст

Poppi – бренд із Техасу, заснований подружжям Стівеном і Еллісон Еллсворт, – пропонує низькокалорійні газовані напої з пребіотиками та фруктовими соками, що містять не більше 5 г цукру на порцію. За даними BNP Paribas, роздрібні продажі Poppi зросли на 122% за 12 тижнів до 22 лютого, а частка бренду на ринку газованих напоїв США досягла 1%.

Молоді американці дедалі частіше обирають «здорові» газовані напої та енергетики, що відображає ширший тренд на фітнес і здоровий спосіб життя.

Конкуренти PepsiCo, зокрема Coca-Cola, також активно розвивають цей ринок. Остання запустила пребіотичний напій Simply Pop у рамках розширення бренду Simply. Celsius Holdings і Keurig Dr Pepper поглинають менші компанії у сфері енергетичних і оздоровчих напоїв.

Пребіотичні газовані напої стають однією з найшвидше зростаючих категорій у сегменті газованих напоїв у США завдяки попиту на продукти, що підтримують здоров’я кишечника, зазначив аналітик J.P. Morgan Андреа Тейшейра.