В Україні запустили цифровий реєстр об’єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ) на базі Дія.Engine. Він охоплює всі компанії та споживачів, що працюють із відновлюваними джерелами енергії, і стане основою для видачі «гарантій походження» зеленої електроенергії. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Деталі

Реєстр ВДЕ було створено для НКРЕКП на low-code платформі Дія.Engine. Система охоплює всі компанії, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел – сонця, вітру, біомаси та активних споживачів, які частково або повністю забезпечують себе такою енергією.

Реєстр містить ліцензійну інформацію, дані про електростанції та споживачів і автоматично оновлюється, що суттєво підвищує точність і швидкість обробки інформації.

Якщо компанії немає в публічній версії реєстру, вона має звернутися до свого оператора системи розподілу для звірки.

Цифрова система має стати основою для видачі так званих «гарантій походження» – документів, що підтверджують, що електроенергія вироблена з чистих джерел і може продаватися як «зелена».

Контекст

До запуску цифрової платформи облік об’єктів ВДЕ вівся вручну через Excel-таблиці. Процес тривав довше і був менш точним. Тепер працюватиме автоматичне оновлення, перевірка і централізоване формування реєстру, а також інтеграція з іншими реєстрами та системами.

Новий реєстр – частина гармонізації енергетичного ринку України з європейськими стандартами.

Проєкт реалізовано в межах ініціативи USAID «Прозорість енергетичного сектору» за участі аналітичного центру DiXi Group.

Дія.Engine – low-code платформа, розроблена Мінцифри, яка дозволяє державним органам швидко створювати й керувати електронними реєстрами та сервісами. Наразі на Дія.Engine розроблено понад 50 реєстрів і більше 100 державних послуг, зокрема Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна для послуги «єВідновлення».

Платформа використовується 20 міністерствами та підтримується міжнародними партнерами, такими як GIZ, EU4DigitalUA та USAID. Вона відповідає стандартам GovStack, що дозволяє інтегрувати її в міжнародні цифрові екосистеми.