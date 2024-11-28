Енергоефективне обладнання та автономні джерела енергії. Норвегія та Німеччина виділяють €2 млн грантів для малого бізнесу України

У грудні стартує грантова програма з підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України, що фінансується урядами Норвегії Німеччини, повідомляє Мінфін 28 листопада. Підтримка бізнесу має надважливе значення для економіки та фінансової стабільності України в умовах війни.

Ключові факти

Програма передбачає надання підприємцям €2 млн на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання.

Грантова підтримка за пограмою буде надаватися через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Банк Львів.

Реалізація програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами:

Гранти для мікропідприємств до €10 000 без обовʼязкового поєднання з банківськими кредитами. Водночас залучення кредитів для фінансування інвестиційних проектів цілком можливе; Гранти для малого підприємництва до €20 000, що надаються у поєднанні з банківським кредитами. За умови успішної реалізації інвестиційного проекту мале підприємство отримує відшкодування у розмірі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їх фінансування.

Для отримання гранту за програмою з підтримки енергостійкості представники мікро і малого бізнесу мають заповнити заявку, в якій зазначити інформацію про показники діяльності підприємства та рівень споживання ним електроенергії.

Необхідно визначити чіткі напрями використання коштів гранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування. Не потрібно робити жодних розрахунків та бізнес-планів.

Контекст

Проєкт «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні», бенефіціаром якої є Мінекономіки, реалізується у межах програми ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»).

Реалізацію програми забезпечують німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) і Фонд розвитку підприємництва.

У жовтні український бізнес продовжив покращувати оцінки своєї діяльності, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4, порівняно з 48,7 у вересні, повідомляв НБУ. Таким чином, бізнес минулого місяця продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Поліпшенню очікувань бізнесу в жовтні сприяла низка чинників, зокрема, оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.