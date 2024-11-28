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Енергоефективне обладнання та автономні джерела енергії. Норвегія та Німеччина виділяють €2 млн грантів для малого бізнесу України

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У грудні стартує грантова програма з підтримка енергостійкості мікро та малих підприємств України, що фінансується урядами Норвегії Німеччини, повідомляє Мінфін 28 листопада. Підтримка бізнесу має надважливе значення для економіки та фінансової стабільності України в умовах війни.

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Ключові факти

  • Програма передбачає надання підприємцям €2 млн на придбання енергоефективного виробничого обладнання, обладнання автономних джерел енергії та її зберігання, а також частково (10%) – на установку та обслуговування такого обладнання. 
  • Грантова підтримка за пограмою буде надаватися через чотири уповноважені банки: Укргазбанк, Ощадбанк, Сенс Банк та Банк Львів. 
  • Реалізація програми для підприємств відбуватиметься за двома компонентами:
  1. Гранти для мікропідприємств до €10 000 без обовʼязкового поєднання з банківськими кредитами. Водночас залучення кредитів для фінансування інвестиційних проектів цілком можливе;
  2. Гранти для малого підприємництва до €20 000, що надаються у поєднанні з банківським кредитами. За умови успішної реалізації інвестиційного проекту мале підприємство отримує відшкодування у розмірі до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим на їх фінансування. 
  • Для отримання гранту за програмою з підтримки енергостійкості представники мікро і малого бізнесу мають заповнити заявку, в якій зазначити інформацію про показники діяльності підприємства та рівень споживання ним електроенергії. 
  • Необхідно визначити чіткі напрями використання коштів гранту, які не можуть змінюватись під час їх подальшого фінансування. Не потрібно робити жодних розрахунків та бізнес-планів.

Контекст

Проєкт «Підтримка енергетичної стійкості мікро- та малих підприємств в Україні», бенефіціаром якої є Мінекономіки, реалізується у межах програми ReACT4UA («Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі»). 

Реалізацію програми забезпечують німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) і Фонд розвитку підприємництва.

У жовтні український бізнес продовжив покращувати оцінки своєї діяльності, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4, порівняно з 48,7 у вересні, повідомляв НБУ. Таким чином, бізнес минулого місяця продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Поліпшенню очікувань бізнесу в жовтні сприяла низка чинників, зокрема, оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.

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