Уряд затвердив новий порядок повернення продуктів. Він дозволить бізнесу без суду врегульовувати спірні питання з покупцями

Врегулювання спірних питань зі споживачами щодо повернення харчових продуктів є важливим аспектом для бізнесу, особливо в роздрібній торгівлі.

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів, повідомляє пресслужба Мінекономіки 27 листопада. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 листопада.

Ключові факти

Очікується, що новий механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання.

«Це певною мірою убезпечить доброчесний бізнес від перевірок та стане надійним механізмом захисту прав споживачів», – повідомила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні, так і виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів.

Встановлюються порядок дій покупця та продавця, а ще чіткі кінцеві терміни повернення чи заміни харчових продуктів з моменту придбання:

протягом доби – харчові продукти, що зберігаються за температури +6 °C; не пізніше трьох календарних днів – продукти, граничний термін споживання (дата «вжити до») або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому випадку до закінчення терміну придатності); не пізніше 14 днів з моменту придбання – продукти, термін придатності яких перевищує 14 днів.

У випадку дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.

Новий порядок запрацює одночасно з новою редакцією Закону «Про захист прав споживачів». Він має набути чинності після припинення чи скасування воєнного стану.

Контекст

Законодавство України передбачає, що продовольчі товари належної якості не підлягають поверненню або обміну. Однак, якщо харчовий продукт має неналежну якість, споживач має право вимагати його заміни або повернення коштів.

Судові процеси, пов‘язані з такими спорами, можуть бути обтяжливими для бізнесу через необхідність витрат на юридичну допомогу, судові збори та можливі компенсації.