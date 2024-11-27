Україна отримала $235 млн від Японії на підтримку освіти та бізнесу

Залучена через механізми Світового банку бюджетна підтримка від Японії з лютого 2022 року сягнула близько $6 млрд.

До державного бюджету надійшло $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових проєктів Світового банку «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), повідомила пресслужба Мінфіну 27 листопада.

Ключові факти

В межах RISE надійшло $130 млн позики за підтримки фінансових ресурсів Японії. Проєкт спрямований на вирішення критичних проблем, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Отримані $105 млн японських коштів за проєктом LEARN є результатом виконання урядом України заходів з забезпечення безпечного очного навчання у школах, шляхом надання субвенцій на укриття та шкільні автобуси у 2024 році.

Ключовою метою програми є покращення освітнього процесу в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

Реалізація проєктів здійснюється з використанням фінансового інструменту Program-for-results – PforR. Зазначені кошти є результатом досягнення Україною частини критеріїв.

До кінця року Україна очікує залучити ще $120 млн та $95 млн в рамках RISE та LEARN, відповідно.

Контекст

Група Світового банку сприяла залученню понад $50 млрд на підтримку України, включно із зобовʼязаннями та гарантіями донорів з таких країн, як: США, Японія, Велика Британія, Норвегія, Нідерланди та інші.

Програма RISE є частиною діяльності Світового банку, спрямованої на підтримку народу України та українських компаній в умовах постійних обстрілів, відключень електроенергії та дефіциту робочої сили. Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України для задоволення її фінансових потреб у 2024 році. Інші поточні проєкти передбачають екстрене фінансування у сферах охорони здоров’я, транспорту, енергетики, у житловому секторі та сільському господарстві.

27 листопада Україна отримала кредит у розмірі $4,8 млрд у межах проєкту PEACE від Світового банку. Це стало можливим завдяки гранту США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку. Програма має підтримати ключові державні послуги, що охоплюють більше 13 млн українців.