Бізнес у жовтні продовжив покращувати оцінки своєї діяльності – НБУ

У жовтні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4, порівняно з 48,7 у вересні, повідомила пресслужба НБУ. Таким чином бізнес минулого місяця продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Для порівняння у жовтні минулого року ІОДА становив 49,6.

Значення індексу коливається від 0 до 100: рівень вище 50,0 свідчить про поліпшення ситуації; нижче 50,0 – погіршення.