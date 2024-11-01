Бізнес у жовтні продовжив покращувати оцінки своєї діяльності – НБУ

У жовтні індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впритул наблизився до нейтрального рівня і становив 49,4, порівняно з 48,7 у вересні, повідомила пресслужба НБУ. Таким чином бізнес минулого місяця продовжив пом’якшувати оцінки ділової активності. Для порівняння у жовтні минулого року ІОДА становив 49,6.
Значення індексу коливається від 0 до 100: рівень вище 50,0 свідчить про поліпшення ситуації; нижче 50,0 – погіршення.
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Ключові факти
- Поліпшенню очікувань бізнесу у жовтні сприяла низка чинників, зокрема, оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, пожвавлення споживчого попиту, стабільна ситуація в енергетиці, достатня пропозиція товарів та сприятливі погодні умови.
- Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів портової інфраструктури, ризик подальших атак на енергетичні об’єкти, зростання витрат бізнесу на енергію, оплату праці та логістику тощо.
- Підприємства торгівлі дещо знизили, але зберегли найоптимістичніші оцінки рівня своєї ділової активності завдяки пожвавленню споживчого попиту, достатній пропозиції товарів та налагодженню логістики: секторальний індекс у жовтні становив 51,9 (у вересні – 52,1, у жовтні 2023-го –53,0 ).
- Підприємства промисловості стримано оцінили поточні результати своєї діяльності, зважаючи на складну безпекову ситуацію та зростання витрат на енергію, оплату праці й логістику: секторальний індекс у жовтні становив 49,8 (у вересні – 50,3, у жовтні 2023-го –50,0).
- Підприємства будівництва погіршили оцінки своїх економічних результатів у найближчій перспективі, зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури: секторальний індекс у жовтні становив 49,6 порівняно з 50,1 у вересні, для порівняння у жовтні 2023-го – 44,8.
- Підприємства сфери послуг підвищили, однак залишили найстриманішими оцінки свого поточного розвитку через посилення обстрілів портової інфраструктури, збільшення витрат та дефіцит кваліфікованих кадрів: секторальний індекс становив 47,2 у жовтні (у вересні – 44,6, у жовтні 2023-го –47,2).
- Ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу. Якщо підприємства промисловості та будівництва спрогнозували прискорення темпів скорочення, то торгівлі та сфери послуг – навпаки їх уповільнення.
Контекст
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 до 23 жовтня. В опитуванні взяли участь 489 підприємств. Серед опитаних підприємств 44,0% – компанії промисловості, 27,4% – сфери послуг, 23,1% – торгівлі, 5,5% – будівництва; 30,9% респондентів – великі підприємства, 27,8% – середні, 41,3% – малі.
32,3% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,2% – лише експортні операції, 19,4% – лише імпортні операції, 39,1% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.
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