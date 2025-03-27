«єОселя» має перейти до компенсування ставок замість прямого іпотечного кредитування – Рожкова

Програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» потребує змін, зокрема, переходу від прямого кредитування населення до компенсації відсоткових ставок, повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, пише «Інтерфакс-Україна» 27 березня.
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Ключові факти
- За словами Рожкової, програму треба «перебудувати», зокрема, запровадити на законодавчому рівні якісне корпоративне управління для «єОселі» і зробити її звітність прозорою.
- «А в першу чергу нам треба перейти від прямого кредитування державною установою населення до компенсації ставок», – наголосила вона.
- За її словами, важливим завданням також є розробка різних іпотечних продуктів для окремих категорій населення з різними ставками і рівнями компенсацій, що дозволить наблизити програму до ринкового рівня.
- Для функціонування програми також необхідно прийняти ряд законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек’юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву, зазначила Рожкова.
Контекст
«єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. Обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році зріс на 65%, перевищивши 14,6 млрд грн. Загалом програмою скористалися 8500 українських родин. Програма «єОселя» надає українцям можливість придбати житло за пільговими іпотечними ставками 3% та 7% та є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».
У грудні 2024-го президент Володимир Зеленський мав намір поговорити з головою Національного банку Андрієм Пишним про збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою «єОселя» в прифронтових областях. Президент додав, що розуміє ризики для банків. Президент допустив можливість створення окремої програми «єОселя», що спрямована на фінансування позичальників з прифронтових областей.
Рада фінансової стабільності, куди входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки і Нацкомісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може, заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine голова НБУ Андрій Пишний.
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