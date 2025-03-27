«єОселя» має перейти до компенсування ставок замість прямого іпотечного кредитування – Рожкова

Ключові факти

За словами Рожкової, програму треба «перебудувати», зокрема, запровадити на законодавчому рівні якісне корпоративне управління для «єОселі» і зробити її звітність прозорою.

«А в першу чергу нам треба перейти від прямого кредитування державною установою населення до компенсації ставок», – наголосила вона.

За її словами, важливим завданням також є розробка різних іпотечних продуктів для окремих категорій населення з різними ставками і рівнями компенсацій, що дозволить наблизити програму до ринкового рівня.

Для функціонування програми також необхідно прийняти ряд законодавчих ініціатив, зокрема закон про оцінку майна, закон про сек’юритизацію, імплементувати Європейську іпотечну директиву, зазначила Рожкова.

Контекст

«єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. Обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році зріс на 65%, перевищивши 14,6 млрд грн. Загалом програмою скористалися 8500 українських родин. Програма «єОселя» надає українцям можливість придбати житло за пільговими іпотечними ставками 3% та 7% та є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».

У грудні 2024-го президент Володимир Зеленський мав намір поговорити з головою Національного банку Андрієм Пишним про збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою «єОселя» в прифронтових областях. Президент додав, що розуміє ризики для банків. Президент допустив можливість створення окремої програми «єОселя», що спрямована на фінансування позичальників з прифронтових областей.

Рада фінансової стабільності, куди входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки і Нацкомісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може, заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine голова НБУ Андрій Пишний.