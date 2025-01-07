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Обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році зріс на 65%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році зріс на 65%, перевищивши 14,6 млрд грн. Загалом програмою скористалися 8500 українських родин. Про це повідомило Мінекономіки 7 січня. Програма «єОселя» надає українцям можливість придбати житло за пільговими іпотечними ставками 3% та 7% та є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».

Деталі 

Найактивнішими учасниками програми стали:

  • військовослужбовці та правоохоронці – 49% (4 165 осіб);
  • громадяни без власного житла – 27% (2 310 осіб);
  • медики – 8% (653 особи);
  • педагоги – 7% (619 осіб);
  • ветерани – 4% (301 особа);
  • ВПО – 3% (268 осіб);
  • науковці – 2% (199 осіб).

Позичальники програми, які отримали кредити в 2024 році, виховують 5347 дітей. Серед них 138 сімей з трьома і більше дітьми придбали власне житло. Також зросла частка покупок житла на стадії будівництва: 9% у 2024 році проти 1,8% у 2023 році.

Контекст 

За програмою пільгової іпотеки «єОселя» військовослужбовці ЗСУ за контрактом, силовики, педагоги, медики та науковці мають можливість отримати кредит на купівлю житла під 3% річних. Для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та громадян без власного житла або бажаючих збільшити його площу ставка складає 7%.

Деякі міські та обласні адміністрації співпрацюють з банками-учасниками програми, компенсуючи певним категоріям покупців частину відсотків на житло за програмою «єОселя».

Програма охоплює квартири з розрахунку 52,5 кв. м на одну особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї. Для житлових будинків нормативна площа для сім’ї з однієї особи становить не більше 62,5 кв. м загальної площі та додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

З 6 листопада 2024 року українці віком до 26 років можуть отримати іпотеку за програмою «єОселя» з початковим внеском від 10% вартості житла, замість 20%, як це було раніше.

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