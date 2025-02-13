Голова НБУ анонсував створення стратегії іпотечного кредитування в Україні

Рада фінансової стабільності, куди входять НБУ, Мінфін, Мінекономіки і Нацкомісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може, заявив в інтерв’ю Forbes Ukraine голова НБУ Андрій Пишний.

Ключові факти

Пільгова програма «єОселя» підтримала ринок і позичальників у критичний момент, але розвиток іпотеки має бути комплексним, вважає Пишний. Тож для цього він хоче розробити відповідну стратегію, як це відбулось зі Стратегією розвитку кредитування.

Окремо над цим вже розпочали роботу профільні асоціації НАБУ та АУБ , розповів очільник НБУ. Відчутний вплив на цей ринок матиме ухвалення закону про страхування військових ризиків, упевнений Пишний. Також важливі дерегуляція, співпраця з міжнародними партнерами, нові інструменти фінансування тощо.

, розповів очільник НБУ. Відчутний вплив на цей ринок матиме ухвалення закону про страхування військових ризиків, упевнений Пишний. Також важливі дерегуляція, співпраця з міжнародними партнерами, нові інструменти фінансування тощо. Спільну рамку мають визначити НБУ, уряд, партнери та ринок нерухомості.

«Розраховую на дискусію з МВФ у лютому і залученість Світового банку, – каже голова НБУ. – Іпотека має працювати як ринковий інструмент, а не лише як субсидійоване кредитування».

Контекст

Обсяг виданих кредитів за програмою «єОселя» у 2024 році зріс на 65%, перевищивши 14,6 млрд грн. Загалом програмою скористалися 8500 українських родин. Програма «єОселя» надає українцям можливість придбати житло за пільговими іпотечними ставками 3% та 7% та є однією з ключових складових політики «Зроблено в Україні».

У грудні 2024-го президент Володимир Зеленський мав намір поговорити з головою Національного банку Андрієм Пишним про збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою «єОселя» в прифронтових областях. Президент додав, що розуміє ризики для банків. «Але мені здається, що якби не було стійкості таких регіонів, як Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, то не було б ані цих банків, ані власників цих банків», – сказав він.

Президент допустив можливість створення окремої програми «єОселя», що спрямована на фінансування позичальників з прифронтових областей.