Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Офіс Представництва ЄС. Наслідки російського удару в ніч на 28 серпня 2025 року /Постійне представництво України в ЄС

Офіс Представництва ЄС. Наслідки російського удару в ніч на 28 серпня 2025 року Фото Постійне представництво України в ЄС

Через масовану атаку Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждали офіси Представництва ЄС в Україні, видань «Українська правда» та «Радіо Свобода», які знаходяться неподалік у центрі столиці.  

Деталі 

  • Пошкоджень зазнала будівля бізнес-центру «Прайм», в якому розташований офіс УП, йдеться у повідомленні видання. Очікується офіційна інформація щодо масштабу ушкоджень та стану будівлі. Постраждалих немає.
Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 1

Офіс УП після російської ракетної атаки

Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 2

Офіс УП після російської ракетної атаки

Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 3

Офіс УП після російської ракетної атаки

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок удару Росії по Києву зазнала пошкоджень будівля Представництва ЄС. Він заявив, що під час нічного удару Росія також націлилась на дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. 
  • Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що масований обстріл Києва у ніч на 28 серпня є справжньою відповіддю Росії на мирні зусилля, спрямовані на завершення війни. Вона опублікувала фото наслідків атаки.
Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 4

Офіс Представництва ЄС в Україні після атаки Росії на Київ. Фото: Андрій Сибіга

Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 5

Офіс Представництва ЄС в Україні після атаки Росії на Київ. Фото: Андрій Сибіга

Через російський удар також пошкоджена редакція «Радіо Свобода», повідомило видання. У частині приміщень вибиті вікна, пошкоджена деяка техніка. Постраждалих немає. На відео з камер спостереження, яке з’явилось у пабліках, видно, що вибухи поблизу офісу «Радіо Свобода» були наслідком прямих влучань двох ракет у цивільні споруди поблизу.

Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 6

Вибиті вікна у приміщення редакції "Радіо Свобода"

Офіси Представництва ЄС, «Української правди» та «Радіо Свобода» постраждали через російську атаку на Київ (фото) /Фото 7

Вибиті вікна у приміщення редакції "Радіо Свобода"

Контекст

Унаслідок комбінованого російського удару по Києву в ніч на 28 серпня загинули щонайменше 12 людей, серед яких троє дітей, десятки поранених. 

Сили ППО збили 26 з 31 ракети та 563 з 598 БпЛА над Україною вночі: 563/598 – БпЛА різних типів; 1/2 – Кинджалів; 7/9 – Іскандерів-М/KN-23; 18/20 – крилатих Х-101. Ракети та БпЛА влучили у 13 локацій, падіння уламків зафіксоване у 26 місцях.

Матеріали по темі

