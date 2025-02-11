ЄС готує відповідь на мита Трампа. Що на столі у Брюсселі

Європейський Союз обіцяє контрзаходи у відповідь на 25-відсоткові мита США на імпорт сталі та алюмінію, про які оголосив президент Дональд Трамп. Торгова суперечка між найбільшими союзниками загострюється, пише Bloomberg 11 лютого. Чим відповість Брюссель.

Деталі

«Невиправдані тарифи проти ЄС не залишаться без відповіді – вони викличуть тверді та пропорційні контрзаходи», – заявила у вівторок президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що якщо США не залишать іншого вибору, то «ЄС відреагує на це як єдине ціле». «Як найбільший ринок у світі з 450 млн громадян ми маємо силу зробити це», – зазначив він.

Брюссель уже схвалив мита в розмірі до 50% на імпорт із США на суму €4,8 млрд і може швидко провести остаточне голосування для їх запровадження. До таких товарів належать віскі бурбон, мотоцикли Harley-Davidson, моторні човни та деякі види сталі та алюмінію.

Контекст

10 лютого президент США Трамп розпорядився запровадити 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію. Вони набудуть чинності 12 березня, свідчить інформація, опублікована Білим домом.

Рішення Трампа повторюють стратегію, яку він прийняв під час першого терміну, коли ввів мита у розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній, що призвело до зниження імпорту металів у США. Мита викликали заходи у відповідь з боку торгових партнерів США, зокрема ЄС. Брюссель наклав мита на політично чутливі компанії, наприклад, мотоцикли Harley-Davidson Inc. і джинси Levi Strauss & Co.

США значною мірою залежать від імпорту алюмінію для задоволення внутрішнього попиту, причому багато що з цих поставок надходить із Канади, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Китаю. За даними Morgan Stanley, чистий імпорт алюмінію досягнув понад 80% у 2023 році.

Хоча імпортна сталь становить меншу частку в загальному обсязі споживання, сектори аерокосмічної, автомобільної промисловості та енергетики залежать від неї.