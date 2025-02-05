Торгова війна. ЄС може завдати удару по американським техкомпаніям у відповідь на мита Трампа – FT

Євросоюз планує вжити обмежувальні заходи проти компаній Кремнієвої долини, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита для блоку, пише Financial Times 5 лютого з посиланням на джерела. Рішення може втягнути сферу послуг у торгову війну.
Ключові факти
- Йдеться про використання ЄС інструменту, розробленого під час першого терміну Трампа, який згодом використовувався як стримуючий фактор проти Китаю.
- Він дозволяє виконавчому органу ЄС вводити обмеження на торгівлю послугами, якщо він визначить, що країна використовує мита на товари для примусу до зміни політики.
- Закон про взаємне визнання (ACI), який набув чинності в 2023 році, дозволяє блоку вибирати з широкого спектру заходів у відповідь, таких як скасування захисту прав інтелектуальної власності або їхньої комерційної експлуатації, наприклад, завантаження програмного забезпечення та потокових сервісів.
- Він також дає змогу ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції чи обмежувати доступ до ринку для банківських, страхових та інших фінансових груп.
- Один із чиновників попередив, що хоча ЄС і має досвід у питаннях регулювання тарифів на товари, він все одно може відмовитися від розширення суперечки на нові сфери, включаючи послуги та права інтелектуальної власності.
- Міністри торгівлі ЄС зустрілися 4 лютого у Варшаві, щоб обговорити погрози президента США. Чиновники, поінформовані про закриті дискусії, заявили, що більшість висловилася на підтримку каральних заходів у разі потреби.
- Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що хотів би знайти спосіб уникнути введення мит, але додав: «Якщо по нам ударять, ми рішуче відреагуємо». Шефчович зазначив, що блок має великий дефіцит у торгівлі зі США у сфері послуг, хоча в торгівлі товарами спостерігається профіцит.
- Деякі держави-члени побоюються вести торгову війну, коли економічне зростання настільки слабке. «Ми хочемо деескалації», – сказав дипломат ЄС, поінформований про дискусії.
- Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив Financial Times, що, незважаючи на ACI, ЄС, можливо, знадобляться швидші заходи у відповідь. «Швидкість – одне з ключових питань, ми маємо бути готові швидше, ніж минулого разу. Ми повинні бути більш згуртованими та швидкими».
- Дипломат блоку заявив, що блок може діяти швидко у разі кризи, додавши: «Погляньте на нашу реакцію на російське вторгнення в Україну чи пандемію COVID».
Контекст
Будь-які заходи у відповідь мають бути пропорційними, і Єврокомісія повинна буде надати докази шкоди галузям промисловості ЄС. Вона також має отримати схвалення як мінімум від 15 із 27 держав-членів. Консультації можуть тривати кілька тижнів.
У березні 2018 року Трамп ввів мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній. ЄС знадобилося три місяці, щоб схвалити заходи у відповідь на товари США на суму €2,8 млрд.
У січні 2025-го Трамп заявив, що він запровадить мита щодо ЄС, пославшись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній та його великий торговий дефіцит у товарах. Він не повідомив подробиць про те, коли буде вжито заходів і чи зможе блок домовитися про відтермінування, як це зробили Канада та Мексика.
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