Торгова війна. ЄС може завдати удару по американським техкомпаніям у відповідь на мита Трампа – FT

Євросоюз планує вжити обмежувальні заходи проти компаній Кремнієвої долини, якщо президент США Дональд Трамп запровадить мита для блоку, пише Financial Times 5 лютого з посиланням на джерела. Рішення може втягнути сферу послуг у торгову війну.

Ключові факти

Йдеться про використання ЄС інструменту, розробленого під час першого терміну Трампа, який згодом використовувався як стримуючий фактор проти Китаю.

Він дозволяє виконавчому органу ЄС вводити обмеження на торгівлю послугами, якщо він визначить, що країна використовує мита на товари для примусу до зміни політики.

Закон про взаємне визнання (ACI), який набув чинності в 2023 році, дозволяє блоку вибирати з широкого спектру заходів у відповідь, таких як скасування захисту прав інтелектуальної власності або їхньої комерційної експлуатації, наприклад, завантаження програмного забезпечення та потокових сервісів.

Він також дає змогу ЄС блокувати прямі іноземні інвестиції чи обмежувати доступ до ринку для банківських, страхових та інших фінансових груп.

Один із чиновників попередив, що хоча ЄС і має досвід у питаннях регулювання тарифів на товари, він все одно може відмовитися від розширення суперечки на нові сфери, включаючи послуги та права інтелектуальної власності.

Міністри торгівлі ЄС зустрілися 4 лютого у Варшаві, щоб обговорити погрози президента США. Чиновники, поінформовані про закриті дискусії, заявили, що більшість висловилася на підтримку каральних заходів у разі потреби.

Єврокомісар із торгівлі Марош Шефчович заявив, що хотів би знайти спосіб уникнути введення мит, але додав: «Якщо по нам ударять, ми рішуче відреагуємо». Шефчович зазначив, що блок має великий дефіцит у торгівлі зі США у сфері послуг, хоча в торгівлі товарами спостерігається профіцит.

Деякі держави-члени побоюються вести торгову війну, коли економічне зростання настільки слабке. «Ми хочемо деескалації», – сказав дипломат ЄС, поінформований про дискусії.

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив Financial Times, що, незважаючи на ACI, ЄС, можливо, знадобляться швидші заходи у відповідь. «Швидкість – одне з ключових питань, ми маємо бути готові швидше, ніж минулого разу. Ми повинні бути більш згуртованими та швидкими».

Дипломат блоку заявив, що блок може діяти швидко у разі кризи, додавши: «Погляньте на нашу реакцію на російське вторгнення в Україну чи пандемію COVID».

Контекст

Будь-які заходи у відповідь мають бути пропорційними, і Єврокомісія повинна буде надати докази шкоди галузям промисловості ЄС. Вона також має отримати схвалення як мінімум від 15 із 27 держав-членів. Консультації можуть тривати кілька тижнів.

У березні 2018 року Трамп ввів мита у розмірі 25% на сталь та 10% на алюміній. ЄС знадобилося три місяці, щоб схвалити заходи у відповідь на товари США на суму €2,8 млрд.

У січні 2025-го Трамп заявив, що він запровадить мита щодо ЄС, пославшись на дії Брюсселя проти американських технологічних компаній та його великий торговий дефіцит у товарах. Він не повідомив подробиць про те, коли буде вжито заходів і чи зможе блок домовитися про відтермінування, як це зробили Канада та Мексика.