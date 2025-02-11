Трамп встановив 25% мита на імпорт сталі та алюмінію

Президент США Дональд Трамп розпорядився запровадити 25-відсоткове мито на імпорт сталі та алюмінію, пише Bloomberg . Мита на метали, схвалені президентом 10 лютого, є наймасштабнішим заходом Трампа щодо боротьби з дефіцитом торговельного балансу США та використання міжнародної торгівлі як джерела доходу.

Ключові факти

Нові мита набудуть чинності 12 березня, згідно з двома постановами, випущеними Білим домом увечері 10 лютого.

Тарифи будуть широко застосовуватися до всього імпорту сталі та алюмінію в США, зокрема з Канади та Мексики, які входять до найбільших іноземних постачальників металів у країну.

Мита, які також включають готові металеві вироби, покликані припинити те, що чиновники адміністрації Трампа назвали спробами таких країн, як Росія та Китай, оминути наявні мита.

Трамп охарактеризував ці зусилля як заходи, що допоможуть стимулювати внутрішнє виробництво та створити більше робочих місць у США, і попередив, що ставка мит на метали «може зрости».

«По суті, ми вводимо 25-відсотковий тариф на весь алюміній і всю сталь без винятку, і це означатиме, що у Сполучених Штатах відкриється безліч підприємств», – заявив Трамп, підписуючи документи в Овальному кабінеті.

Хоча оприлюднені документи не передбачають винятків для торгових партнерів, Трамп дав зрозуміти, що може розглянути можливість послаблення для Австралії, віддавши належне імпорту країною літаків американського виробництва.

За словами чиновників, Трамп також доручить митній та прикордонній службам США посилити нагляд, щоб завадити іноземним державам неправильно класифікувати сталеву продукцію з метою ухилення від сплати мита.

Противники мит стверджують, що вони порушують правила світової торгівлі та є образою для союзників США за кордоном. Економісти попереджають, що мита Трампа ризикують підвищити ціни на все, від продуктів харчування до бензину, що потенційно може посилити той самий інфляційний тиск, який президент намагався придушити своєю кампанією.

Контекст

Мита від Трампа йдуть на додаток до нових 10-відсоткових тарифів на товари з Китаю, 25-відсоткових – з Канади та Мексики, які наразі призупинені, і його плану запровадити мита для інших країн.

Президент США також повторив свою погрозу ввести мита у відповідь на мита інших країн, заявивши, що вони можуть бути оголошені протягом наступних двох днів. Він сказав, що його адміністрація розгляне мита на автомобілі та напівпровідники, а також інші потенційні сектори.

Рішення Трампа повторюють стратегію, яку він прийняв під час першого терміну, коли ввів мита у розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній, що призвело до зниження імпорту металів у США. Мита викликали заходи у відповідь з боку торгових партнерів США, зокрема Європейського Союзу.

США значною мірою залежать від імпорту алюмінію для задоволення внутрішнього попиту, причому багато що з цих поставок надходить із Канади, Обʼєднаних Арабських Еміратів і Китаю. За даними Morgan Stanley, чистий імпорт алюмінію досягнув понад 80% у 2023 році.

Хоча імпортна сталь становить меншу частку в загальному обсязі споживання, сектори аерокосмічної, автомобільної промисловості та енергетики залежать від неї.

Трамп зробив відродження сталеливарної промисловості США головною метою свого порядку денного, це також було потужною політичною обіцянкою в штатах «іржавого поясу», таких як Огайо та Пенсільванія, де спостерігалося скорочення робочих місць у промисловому виробництві. 7 лютого Трамп заявив, що продовжить блокувати спробу японської Nippon Steel Corp. поглинути United States Steel Corp.