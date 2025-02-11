ЕС готовит ответ на пошлины Трампа. Что на столе в Брюсселе

Европейский Союз обещает контрмеры в ответ на 25-процентные пошлины США на импорт стали и алюминия, о которых объявил президент Дональд Трамп. Торговый спор между самыми крупными союзниками обостряется, пишет Bloomberg 11 февраля. Чем ответит Брюссель.
Подробности
- «Неоправданные тарифы против ЕС не останутся без ответа – они вызовут жесткие и пропорциональные контрмеры», – заявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что если США не оставят иного выбора, то «ЕС отреагирует на это как единое целое». «Как самый большой рынок в мире из 450 млн граждан у нас есть сила сделать это», – отметил он.
- Брюссель уже одобрил пошлины в размере до 50% на импорт из США на сумму €4,8 млрд и может быстро провести окончательное голосование по их введению. К таким товарам относятся виски бурбон, мотоциклы Harley-Davidson, моторные лодки и некоторые виды стали и алюминия.
Контекст
10 февраля президент США Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Они вступят в силу 12 марта, свидетельствует информация, опубликованная Белым домом.
Решения Трампа повторяют стратегию, которую он принял во время первого срока, когда ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, что привело к снижению импорта металлов в США. Пошлины вызвали ответные меры со стороны торговых партнеров США, в частности ЕС. Брюссель наложил пошлины на политически чувствительные компании, например, мотоциклы Harley-Davidson Inc. и джинсы Levi Strauss & Co.
США в значительной степени зависят от импорта алюминия для удовлетворения внутреннего спроса, причем многое из этих поставок поступает из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. По данным Morgan Stanley, чистый импорт алюминия достиг более 80% в 2023 году.
Хотя импортная сталь составляет меньшую долю в общем объеме потребления, секторы аэрокосмической, автомобильной промышленности и энергетики зависят от нее.
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