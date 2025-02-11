ЕС готовит ответ на пошлины Трампа. Что на столе в Брюсселе

Европейский Союз обещает контрмеры в ответ на 25-процентные пошлины США на импорт стали и алюминия, о которых объявил президент Дональд Трамп. Торговый спор между самыми крупными союзниками обостряется, пишет Bloomberg 11 февраля. Чем ответит Брюссель.

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«Неоправданные тарифы против ЕС не останутся без ответа – они вызовут жесткие и пропорциональные контрмеры», – заявила во вторник президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что если США не оставят иного выбора, то «ЕС отреагирует на это как единое целое». «Как самый большой рынок в мире из 450 млн граждан у нас есть сила сделать это», – отметил он.

Брюссель уже одобрил пошлины в размере до 50% на импорт из США на сумму €4,8 млрд и может быстро провести окончательное голосование по их введению. К таким товарам относятся виски бурбон, мотоциклы Harley-Davidson, моторные лодки и некоторые виды стали и алюминия.

Контекст

10 февраля президент США Трамп распорядился ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия. Они вступят в силу 12 марта, свидетельствует информация, опубликованная Белым домом.

Решения Трампа повторяют стратегию, которую он принял во время первого срока, когда ввел пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий, что привело к снижению импорта металлов в США. Пошлины вызвали ответные меры со стороны торговых партнеров США, в частности ЕС. Брюссель наложил пошлины на политически чувствительные компании, например, мотоциклы Harley-Davidson Inc. и джинсы Levi Strauss & Co.

США в значительной степени зависят от импорта алюминия для удовлетворения внутреннего спроса, причем многое из этих поставок поступает из Канады, Объединенных Арабских Эмиратов и Китая. По данным Morgan Stanley, чистый импорт алюминия достиг более 80% в 2023 году.

Хотя импортная сталь составляет меньшую долю в общем объеме потребления, секторы аэрокосмической, автомобильной промышленности и энергетики зависят от нее.