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Перемирʼя на морі почнеться тільки після зняття санкцій із Россельхозбанку та виробників продовольства й добрив – Кремль

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Росія домовилася про зняття санкцій із Россельхозбанку та виробників і експортерів продовольства та добрив. Про це йдеться в офіційному пресрелізі Кремля за підсумками переговорів у Ер-Ріяді, пише «Інтерфакс».

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Деталі

  • США та Росія (як і США та Україна) погодилися на припинення вогню в Чорному морі та планують розробити заходи для припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, йдеться в повідомленні.
  • Проте у Кремлі наголосили, що перемирʼя на морі набуде чинності лише після скасування санкцій не лише з Россельхозбанку, а й з інших фінустанов, задіяних у міжнародній торгівлі продовольством і добривами, а також із російських суден, які здійснюють перевезення.
  • Серед умов виконання цієї домовленості: зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування; зняття «санкційних обмежень із компаній-виробників та експортерів продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній із вантажами продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив».
  • Інші умови: зняття «обмежень на обслуговування в портах суден і санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством (зокрема, рибопродукцією) і добривами» та «зняття обмежень «на постачання в РФ сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства (зокрема, рибопродукції) і добрив».

Контекст

США домовилися з Україною і РФ забезпечити безпечне судноплавство і «виключити застосування сили» в Чорному морі. Про це йдеться у двох окремих заявах за підсумками зустрічей американської делегації в Ер-Ріяді з українськими та російськими переговорниками, які відбулися 23–24 березня.

У повідомленні Білого дому зазначається, що США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку для експорту сільгосппродукції та добрив.

Повернення Россельхозбанку до банківської системи SWIFT було однією з ключових вимог Росії для роботи так званої «зернової угоди». Інші вимоги включали доступ до портів, відновлення роботи аміакопроводу Тольятті – Одеса, а також розблокування активів та рахунків російських компаній, які займаються експортом продуктів харчування та добрив.

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