Європейський Союз розраховує вже наступного місяця затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, щоб зберегти тиск на Кремль через війну в Україні, пише Bloomberg .

Деталі

Про орієнтовні терміни запровадження чергових обмежень повідомила речниця Єврокомісії Аріанна Подеста під час щоденного брифінгу в Брюсселі. Вона не уточнила, які саме заходи можуть увійти до нового пакета.

Контекст

Раніше європейські лідери закликали США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна.

18 липня посли ЄС схвалили новий, 18-й, пакет санкцій проти Росії, який передбачає зниження встановленого «Групою семи» ліміту цін на російську нафту з $60 до $47,6 за барель.

Верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас назвала ці санкції одними з найсуворіших. За її словами, вони спрямовані проти газопроводів «Північний потік», 105 суден російського «тіньового флоту», а також найбільшого НПЗ «Роснєфті» в Індії. Обмеження також торкнулися 22 російських банків.

Санкції включають: створення реєстру прапорів для відстеження суден, блокування фінансування російських банків, обмеження для китайських банків, які допомагають обходити санкції, заборону експорту технологій для виробництва дронів, а також заходи проти осіб, які поширюють російські наративи серед українських дітей.

Схвалений ЄС 18-й пакет санкцій передбачає заборону на імпорт із третіх країн продуктів переробки російської нафти. Основні вигодонабувачі – Індія і Туреччина, які заробили мільярди на продажі до Європи нафтопродуктів з російської нафти.