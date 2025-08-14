Европейский союз рассчитывает уже в следующем месяце утвердить новый, 19-й пакет санкций против России, чтобы сохранить давление на Кремль из-за войны в Украине, пишет Bloomberg .

Подробности

О примерных сроках введения очередных ограничений сообщила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста во время ежедневного брифинга в Брюсселе. Она не уточнила, какие именно меры могут войти в новый пакет.

Контекст

Ранее европейские лидеры призвали США усилить санкционное давление на Россию в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина.

18 июля послы ЕС одобрили новый, 18-й пакет санкций против России, предусматривающий снижение установленного «Группой семи» лимита цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас назвала эти санкции одними из самых строгих. По ее словам, они направлены против газопроводов «Северный поток», 105 судов российского теневого флота, а также самого крупного НПЗ «Роснефти» в Индии. Ограничения также затронули 22 российских банка.

Санкции включают создание реестра флагов для отслеживания судов, блокирование финансирования российских банков, ограничения для китайских банков, помогающих обходить санкции, запрещение экспорта технологий для производства дронов, а также меры против лиц, распространяющих российские нарративы среди украинских детей.

Одобренный ЕС 18-й пакет санкций предусматривает запрет на импорт из третьих стран продуктов переработки российской нефти. Основные выгодоприобретатели – Индия и Турция, заработавшие миллиарды на продаже в Европу нефтепродуктов из российской нефти.