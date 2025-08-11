Європейські лідери закликають США посилити санкційний тиск на Росію напередодні переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна в Алясці. Вони наполягають на жорстких гарантіях для Києва і застерігають від будь-яких територіальних поступок Москві, пише FT .

Деталі

У суботу в Лондоні відбулася зустріч за участю міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі, віцепрезидента США Джей Ді Венса, а також радників із безпеки ЄС та України. Головна вимога до Вашингтона – збільшити санкційний тиск на Кремль, зокрема із загрозою нових економічних обмежень у разі порушення майбутнього перемир’я.

Європейські чиновники наполягають на тому, що будь-яка майбутня угода про припинення вогню повинна супроводжуватися жорсткими санкціями в разі будь-яких порушень з боку Росії. Це необхідно для того, щоб країна-агресор не могла отримати економічну вигоду від миру перед можливим відновленням війни.

Європа розглядає заморожені російські активи як засіб впливу, зазначили два співрозмовники видання.

«Путін діє тільки під тиском. Очевидно, що військовий тиск недостатньо сильний, а санкції США ще не застосовані. Якби вони були застосовані, це мало б значний вплив на російську економіку. Я наполегливо закликаю президента США зробити це», – сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Віцепрезидент Венс назвав майбутні переговори «значним проривом для американської дипломатії», але попередив, що США більше не фінансуватимуть Україну в нинішньому обсязі, закликавши Європу взяти на себе більшу частку витрат.

Контекст

На брифінгу в Білому домі 9 серпня Трамп заявив, що в процесі анонсованої угоди між Україною і РФ буде проведений обмін територіями на користь обом сторонам. Після цього Трамп оголосив, що 15 серпня проведе зустріч із Путіним на Алясці. Кремль підтвердив цю інформацію.

Російський план, озвучений через спецпредставника США Стіва Віткоффа, передбачав односторонню передачу Росії близько третини підконтрольної Україні частини Донбасу в обмін на припинення вогню. Європейські країни – Велика Британія, Німеччина та Франція – разом з Україною відхилили цю ідею, назвавши її неприйнятною.

Україна не віддаватиме свої території в рамках можливої мирної угоди з Росією, але готова до рішень, які забезпечать справедливий і тривалий мир, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні вранці 9 серпня.

Лідери держав Європи закликали президента США Дональда Трампа проводити переговори з Володимиром Путіним про завершення війни в Україні за умови припинення вогню та гарантій захисту інтересів України та Європи.