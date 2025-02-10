ЄС розглядає можливість конфіскації танкерів з «тіньового флоту» Путіна в Балтійському морі – Politico

Європейські країни обговорюють можливість конфіскації танкерів з тіньового флоту РФ в Балтійському морі, що перевозять нафту у Балтійському морі. Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС та двох урядовців. За їх даними, наразі розробляється юридичний механізм для цієї ініціативи.

Деталі

Є три основні варіанти дій, які обговорюються в Європі. Перший – конфісковувати судна, що загрожують довкіллю, наприклад, через витік нафти. Більшість таких танкерів – старші за 15 років і часто мають технічні проблеми, що підвищує ризик аварій, які, ймовірно, вже траплялися.

Другий – використовувати закони проти піратства, щоб затримувати кораблі, які пошкоджують важливу підводну інфраструктуру. Такі випадки почали фіксувати ще з кінця 2023 року, коли судна руйнували енергетичні та інтернет-кабелі.

Третій – якщо міжнародне право не спрацює, країни можуть запровадити власні закони для полегшення арешту суден. Наприклад, у Балтійському морі можуть вимагати, щоб танкери користувалися послугами перевірених страхових компаній. Це дасть можливість країнам, таким як Естонія та Фінляндія, затримувати судна, які обирають менш надійних страховиків.

У будь-якому разі, зазначають співрозмовники видання, країни планують координувати ці дії через ЄС. Реалізувати ці плани буде не просто, вважають експерти. Серед перешкод – можлива юридична реакція РФ та фінансові витрати.

Контекст

Так званий «тіньовий флот» Путіна зараз перевозить понад 80% усієї російської нафти, сказав Ісаак Леві, керівник напрямку «Росія-Європа» аналітичного Центру досліджень енергетики та чистого повітря.

Балтійське море є критично важливою артерією для цієї нелегальної торгівлі, стверджує він. Судна зазвичай завантажуються російською нафтою в таких портах, як Усть-Луга під Санкт-Петербургом, а потім прямують через Фінську затоку і Балтійське море до світового океану через Північне море. Минулого року з балтійських портів вийшло 348 суден тіньового флоту, на які припадає 40% загального обсягу продажу нафти в Росії, сказав Леві – цифра, еквівалентна третині річного оборонного бюджету Росії.

10 січня США запровадили жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, включаючи 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та судна, що належать російським операторам.

Санкції, під які потрапили «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» та понад 180 танкерів «тіньового флоту» Путіна, ставлять під загрозу експорт нафти за кордон на рівні до 800 000 барелів на день. У результаті російські нафтогазові компанії можуть втратити 27,5% морського експорту нафти, який, за даними Bloomberg, становив 2,9 млн барелів на день на початок січня.