Нові санкції США та ЄС зупинили 183 танкери тіньового флоту РФ. Що треба зробити, щоб Кремль не обійшов і ці обмеження? Розбір Bloomberg та CSIS

В останні дні президентства Джо Байдена США запровадили найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російської нафти. Мета – зруйнувати фінансові потоки, які Кремль використовує для війни в Україні. Але в Росії знайшли способи обійти санкції. Серед них – змішування нелегальної нафти в резервуарах та її передача між санкціонованими та несанкціонованими суднами. Переказуємо основні тези з матеріалів Bloomberg та Центру стратегічних та міжнародних досліджень .

Нові санкції, які США запровадили 10 січня проти російської нафти, стосуються:

183 танкерів, зазначає CSIS із посиланням на Мінфін США. Загальну кількість суден подвоїли під санкціями США, Великої Британії та ЄС;

усіх спеціалізованих шатлових танкерів, які транспортують нафту з ключових проєктів в Арктиці та Тихоокеанському регіоні Росії;

оператора нафтового термінала Shandong United Energy Pipeline Transportation Co. з Китаю та одну з її дочірніх структур;

двох великих російських нафтових компаній – «Газпромнафти» та «Сургутнафтогазу», які разом транспортували близько 970 000 барелів нафти на день у 2024 році. Це становило майже 30% російського морського експорту;

трейдерів, які використовують непрозорі схеми для продажу російської нафти;

страхових компаній, що обслуговували тіньовий флот. Це напряму вплине на Індію, яка досі залишається ключовим отримувачем постачань нафти з РФ, що покриваються російським «Інгосстрахом».

Ключовим аспектом нових санкцій також стало рішення Індії – одного з найбільших покупців російської нафти – не допускати санкціоновані судна до своїх портів із березня 2025 року. Це створює серйозні перешкоди для Росії, яка втратить значну частину доходів від експорту.

Чому санкції мають більше шансів на успіх, ніж попередні

Раніше запроваджені обмеження разом із ціновою стелею в $60 за барель не змогли завдати вирішального удару по російській економіці. Росія створила тіньовий флот із застарілих танкерів, які не залежать від західного фінансування чи страхування. У такий спосіб Кремль зберіг обсяги постачань нафти, які скеровувались до Китаю та Індії.

На початок 2025 року ринок нафти виявився більш готовим до втрати частини російського експорту нафти. Світові ціни на нафту впали до $70 за барель, порівняно з майже $95 наприкінці 2022 року. Також прогнозують значний профіцит нафти в першій половині 2025 року, а ОПЕК+ має резервні потужності у 6 млн барелів на день.

Нові обмеження вже спричинили підвищення цін на нафту. У день оголошення санкцій ціна на нафту марки Brent зросла на $2,84 за барель, а наступного дня ще на $1,25, досягнувши найвищого рівня за останні чотири місяці. Теоретично санкції можуть зменшити надлишок постачання у 2025 році на рівні 725 000 барелів на день, прогнозує Міжнародне енергетичне агентство.

Інвестиційний банк Morgan Stanley підвищив свій прогноз для Brent до $77,50 за барель, зазначивши, що ці заходи «перевищили очікування». Попри це, банк прогнозує середню ціну на рівні $72,50 у другій половині 2025 року завдяки глобальному профіциту.

На початку 2025 року ціни на нафту впали до $70 за барель Фото Shutterstock

Санкціями охоплено 44% російського експорту сирої нафти. У 2024 році Росія транспортувала 3,5 млн барелів на день, з яких 1,5 млн барелів припадало на танкери, що тепер під санкціями.

Зі скороченням тіньового флоту Росії доведеться продавати нафту з великою знижкою. Водночас близько 1 млн барелів на день сирої нафти, яку видобувають інші компанії, може залишатися на ринку. Втім, таке правило діє лише за умови дотримання цінової стелі.

Схеми для обходу санкцій

Росія, ймовірно, застосує різні схеми, щоб уникнути обмежень. Багато або більшість санкціонованих танкерів переведуть зі статусу транспортних суден до функції плаваючих сховищ – однієї з практик зберігання нафтових вантажів на судах у морі. Це дасть час для організації різних схем з обходу санкцій. Серед них, зокрема, її передача між санкційованими та несанкціонованими суднами. Це дає змогу змішувати вантажі, маскуючи їхнє походження.

Росія також скористається можливістю змішувати нафту в резервуарах. Хоча програмне забезпечення для відстеження вантажів стає дедалі складнішим, наразі немає технологічного рішення для розрізнення молекул нафти, змішаної у наземних резервуарах. Тож оператори терміналів або судна, навіть за найкращих намірів, не зможуть визначити походження.

183 танкери підпали під американські санкції Фото Getty Images

Санкції мають потенціал серйозно послабити доходи Кремля. Проте політики США повинні готуватися до тривалої боротьби з «тіньовими» схемами. Серед можливих кроків:

постійне розширення списку заборонених суден і компаній;

введення ще жорсткіших обмежень для російських нафтових компаній;

зниження цінової стелі для російської нафти.

Новий пакет санкцій створює значні виклики для Росії, але успіх залежить від послідовного посилення заходів і боротьби з шахрайськими схемами. Помірні ціни на нафту і глобальні резервні потужності дають США та їхнім союзникам достатньо простору для маневру, щоб завдати ще більшого удару по доходах Кремля. Будь-який вплив на російський нафтовий видобуток, ймовірно, буде відчуватися в довгостроковій перспективі, і найбільше – на нових проєктах, що потребують найсучасніших технологій для прибуткового видобутку нафти, пише Bloomberg.

Однак наслідки можуть проявитися і в короткій перспективі, за даними CSIS. Індії та Китаю доведеться шукати альтернативні джерела постачання нафти, наприклад у країнах Близького Сходу або Африки. Згодом нові шахрайські схеми Росії, скеровані на обхід санкцій, загладять багато їхніх наслідків.