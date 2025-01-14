Росія може втратити майже 30% морського експорту нафти через нові санкції США

Новий раунд посилення американських санкцій, під які потрапили «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» та понад 180 танкерів «тіньового» флоту Кремля, ставить під загрозу експорт нафти за кордон на рівні до 800 000 барелів на день. Про це 13 січня пише The Moscow Times із посиланням на аналітиків Альфа-банку. У результаті російські нафтогазові компанії можуть втратити 27,5% морського експорту нафти, який, за даними Bloomberg , становив 2,9 млн барелів на день на початок січня.

Деталі

Загальний експорт російської нафти, з урахуванням постачань через трубопроводи до Угорщини, Словаччини та Китаю, вищий: у грудні він становив 5 млн барелів на день, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства. Загальні втрати в експорті можуть скласти понад 15%, оцінюють аналітики Альфа-банку.

Після введення санкцій, які стали одним із найсильніших ударів по нафтогазовій галузі РФ з початку війни, 65 танкерів із російською нафтою змушені були зупинитися в морі, в тому числі біля берегів Китаю, Росії та на Близькому Сході. Пʼять суден, що потрапили під обмеження, стоять біля Сінгапура, ще сім знаходяться на дрейфі біля портів КНР.

Індія та Китай, які стали основними покупцями російських барелів після європейського ембарго, вже шукають альтернативу російській нафті на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці.

Нафтопереробні заводи обох країн, які закуповують понад 80% усього нафтового експорту з Росії, вже придбали партії нафти в ОАЕ, Анголі, Омані та Бразилії, а також ведуть переговори з канадськими постачальниками, пише Reuters.

Ймовірно, російським нафтогазовим компаніям доведеться збільшити знижки на свої барелі, щоб продовжувати продавати нафту, говорять аналітики. Крім того, можуть «збільшитися витрати на фрахт, а також ускладнитися розрахунки, що в сукупності призведе до зниження російського експорту», зазнчають аналітики Альфа банку.

Контекст

Нафта та газ складають близько половини бюджету Росії, фінансуючи її військову агресію. У 2023 році Кремль заробив близько $100 млрд від енергетичних експортних поставок, які залишаються основним джерелом фінансування війни.

США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які обминають обмеження при транспортуванні нафти з Росії. За даними Bloomberg, більше 100 таких суден припинили перевезення і більше не доставляють нафту з РФ.

6 січня адміністрація Джо Байдена анонсувала нові санкції проти «тіньового флоту» Путіна з метою зменшення нафтових доходів Росії. Згідно з The Washington Post, до санкцій можуть бути додані ще близько 100 суден. США також розглядають введення повного ембарго на російську нафту.

8 січня китайська компанія Shandong Port Group, один з найбільших портових операторів Китаю, закрила ключові нафтові порти на сході країни для танкерів, що потрапили під санкції США.

10 січня США запровадили жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, включаючи 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та судна, що належать російським операторам. Санкції також торкнулися двох російських компаній морського страхування – «Ингосстрах» і «Альфастрахование», а також державної компанії «Совкомфлот». Під обмеження потрапили також російські нафтові компанії «Газпром нефть» і «Сургутнефтегаз» разом із їхніми дочірніми компаніями.