Китай та Індія припинили закупівлю російської нафти – Reuters

Китай та Індія припинили закупівлю російської нафти з поставкою в березні після зростання витрат на фрахт танкерів, які не потрапили під американські санкції. Про це пише Reuters із посиланням на трейдерів і судноплавні компанії. У 2024 році 36% нафтового імпорту Індії та майже 20% китайського імпорту припадали на Росію.

Деталі

Представники індійської нафтогазової компанії Brant Petroleum повідомили, що нові пропозиції про постачання у березні відсутні. Компанія очікує скорочення вантажів порівняно з груднем і січнем.

Пропозиції на березневу російську нафту сорту ESPO Blend, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочили до $3–5 за барель, до ціни ICE Brent на умовах поставки з судна в Китай.

До запровадження санкцій стійкий зимовий попит і зміцнення цін на нафту з Ірану призвели до того, що спотові премії на нафту сорту ESPO Blend до Китаю зросли майже до $2 за барель, що є найвищим показником із початку повномасштабної війни РФ проти України, яка спровокувала знижки до $6.

10 січня Вашингтон запровадив нові санкції, спрямовані проти російського ланцюжка поставок нафти. Це спричинило різке зростання фрахтових ставок на танкери, оскільки деякі покупці, порти Китаю та Індії почали уникати суден, що потрапили під дію санкцій.

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Контекст

У 2023 році РФ заробила близько $100 млрд від енергетичних експортних поставок, які залишаються основним джерелом фінансування війни проти України.

США, Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти 180 танкерів, які обминають обмеження під час транспортування нафти з Росії. За даними Bloomberg, понад 100 таких суден припинили перевезення і більше не доставляють нафту з РФ.

10 січня США запровадили жорсткі санкції проти російської нафтової промисловості, включаючи 183 судна, переважно нафтові танкери «тіньового флоту» та судна, що належать російським операторам.

Нові санкції, під які потрапили «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» та понад 180 танкерів «тіньового флоту» Путіна, ставлять під загрозу експорт нафти за кордон на рівні до 800 000 барелів на день. У результаті російські нафтогазові компанії можуть втратити 27,5% морського експорту нафти, який, за даними Bloomberg, становив 2,9 млн барелів на день на початок січня.