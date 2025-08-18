У січні–червні 2025 року Європейський Союз закупив у Росії скрапленого природного газу (СПГ) на майже €4,5 млрд, що на 29% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це пише Der Spiegel з посиланням на дані Eurostat.
Ключові факти
- Загалом за пів року ЄС імпортував СПГ на суму €26,9 млрд. Найбільшим постачальником залишаються США з обсягами – країни ЄС імпортували американського газу на €13,7 млрд. У 2024 році доля США у закупівлях досягла 45%.
- Водночас російський газ, попри війну в Україні, продовжує надходити до ЄС, оскільки Брюссель досі не запровадив санкцій проти його імпорту, зазначило видання. Газ надходить до Європи через трубопровід Turkstream. У 2024 році на Росію припадало майже 19% імпорту СПГ до ЄС.
Контекст
Єврокомісія планує поступово відмовитися від російського газу. Відповідно до пропозиції, короткострокові контракти на його постачання заборонять з 17 червня 2026 року, а довгострокові – з 1 січня 2028-го. Якщо ж нові угоди укладатимуть зараз, імпорт за ними дозволений лише до початку 2026 року. Документ ще мають узгодити держави-члени та Європарламент.
Єврокомісія запевняє, що для споживачів ризиків немає: заходи впроваджуватимуться поступово, щоб уникнути цінових шоків, а на світовому ринку є достатньо альтернативних постачальників. Водночас передбачено винятки – якщо постачання газу в окремих країнах ЄС опиниться під загрозою, їм дозволять тимчасово зберегти імпорт.
У червні повідомлялося, що Угорщина застосувала право вето щодо висновку за підсумками Ради ЄС з енергетики, в якому містився заклик далі працювати над забороною на газ і нафту з Росії.
