Росія намагається розширити експорт скрапленого природного газу (СПГ) після того, як санкції США загальмували ці зусилля минулого року, пише Bloomberg . Вперше з жовтня 2024-го до її експортного терміналу Arctic LNG 2 («Арктик СПГ-2») пришвартувалося судно-газовоз.

Ключові факти

Росія вже зібрала «тіньовий флот» із щонайменше 13 танкерів, серед яких судна льодового класу, для потенційного обслуговування «Арктик СПГ-2» і шукає покупців для свого СПГ, причому вірогідним кандидатом є Китай.

Успіх зусиль Росії залежить від пошуку зацікавлених покупців і подолання потенційних обмежень з боку США та Європи, при цьому ринок стежитиме за тим, чи зможе «Арктик СПГ-2» забезпечити продаж і розвантажити переповнені газові резервуари.

Судно-газовоз пришвартувалося, а потім залишило експортний обʼєкт «Арктик СПГ-2» вперше з жовтня, згідно з даними відстеження суден та супутниковими знімками. Танкер Iris тепер прямує до північного порту Мурманськ, можливо, щоб вивантажити паливо до найближчого плавучого сховища або іншого судна в межах перевалки із судна на судно. Водночас поки незрозуміло, чи завантажили СПГ на судно.

Інфографіка: Bloomberg

Тепер ринок уважно стежитиме за тим, чи знайде «Арктик СПГ-2» покупців. Збільшення експорту було б благом для споживачів, оскільки це чинило б тиск на світові ціни на газ.

Адміністрація Байдена була жорсткою у санкціях проти суден та компаній, повʼязаних з експортом палива із заводу минулого року. Незрозуміло, чи буде адміністрація Трампа так само строгою, чи уряд запровадить обмеження щодо портів, які приймають паливо. Загроза заходів у відповідь з боку США тримала покупців у страху минулого року.

За словами трейдерів, поінформованих про ситуацію, посадовці, повʼязані із підприємством, ніколи не припиняли спроб продати паливо, відвідуючи потенційних покупців в Індії та Китаї протягом останнього року. Однак незрозуміло, чи вдалося їм забезпечити будь-які продажі.

Трейдери чекатимуть, чи посилять американська або європейська влади обмеження на обʼєкт після відновлення експорту.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році російський експорт газу трубопроводами до Європи скоротився, але постачання більшої кількості палива морськими танкерами СПГ забезпечує привабливе джерело доходу для поповнення скарбниці Росії.

Санкції загальмували запуск нового російського заводу з експорту СПГ Arctic LNG 2 («Арктик СПГ-2»). Обʼєкт мав стати наріжним каменем мети Москви потроїти експорт СПГ до 2030 року, але простоював кілька місяців через труднощі з пошуком покупців, готових порушити західні обмеження.