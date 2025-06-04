Франція та Бельгія виступили проти пропозиції Єврокомісії щодо заборони постачання російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ), пише Politico .

Деталі

Обидві країни вимагають детальнішого аналізу економічних і правових наслідків такого рішення. Франція наголошує на необхідності пошуку альтернативних джерел постачання, тоді як Бельгія наполягає на отриманні звіту з оцінкою економічних наслідків перед ухваленням рішення.

Міністр енергетики Франції Марк Ферраччі зазначив, що Париж підтримує європейську стратегію диверсифікації, яка передбачає заміну російського газу, зокрема, поставками з Катару.

Він наголосив, що Франція виступає за зниження залежності від російського викопного палива, але загальноєвропейська заборона на СПГ означатиме повне припинення його імпорту з Росії.

Крім того, Франція побоюється судових позовів з боку Росії, оскільки компанія TotalEnergies має контракт із «Новатэком» до 2032 року та володіє 20% акцій проєкту «Ямал», який управляє заводом зі виробництва СПГ у Сибіру.

За даними Politico, Франція та Бельгія є найбільшими покупцями російського СПГ у ЄС. Водночас Іспанія та Нідерланди, які посідають наступні позиції за обсягами закупівель, підтримують план Єврокомісії щодо заборони короткострокових закупівель російського СПГ цього року та довгострокових контрактів до 2027 року.

Позиція цих чотирьох країн матиме ключове значення для Єврокомісії, яка сподівається на схвалення своєї ініціативи, зазначає Politico.

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Контекст

У травні Єврокомісія запропонувала країнам ЄС заходи для припинення імпорту російського газу, включно з трубопровідним і скрапленим природним газом (СПГ), до кінця 2027 року. Заборона стосуватиметься нових угод, а також чинних спотових контрактів.

Попри намагання зменшити закупівлі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Європейському Союзу складно відмовитися від дешевого російського газу, оскільки 27 країн блоку намагаються знизити ціни на енергоносії.

Найбільші труднощі для Європи створює різке зростання постачань російського скрапленого природного газу, яке досягло рекордного рівня після значного скорочення трубопровідних поставок «Газпромом».