Євро зросло до максимуму за 3,5 роки після критики Трампом ФРС

Євро зросло приблизно на 1,5% до $1,15, досягнувши найвищого рівня з листопада 2021 року, через загальне послаблення долара на тлі зростаючих побоювань про незалежність Федеральної резервної системи. Про це пише Trading Economics 21 квітня.

Деталі

У квітні євро зміцнилося більш ніж на 5% відносно долара, оскільки інвестори дедалі більше сумніваються у домінуванні долара в глобальній фінансовій системі та звертаються до спільної валюти як альтернативи.

Додаткову підтримку євро отримало через очікування зростання витрат на оборону, зокрема в Німеччині.

Контекст

17 квітня, виступаючи в Економічному клубі Чикаго, голова Федеральної резервної системи Джером Павелл зазначив, що запропоновані Трампом мита можуть уповільнити економічне зростання та підштовхнути інфляцію. Він наголосив, що ФРС наразі не планує змінювати монетарну політику, чекаючи на чіткіші економічні сигнали.

У відповідь президент США Дональд Трамп гостро розкритикував Павелла, назвавши його «Джеромом завжди Запізно» і звинувативши у постійних помилках та затримках. Трамп заявив, що Павелл давно мав знизити відсоткові ставки, як це робить Європейський центральний банк, і закликав зробити це негайно. «Скоріше б повноваження Пауелла закінчилися!» – наголосив президент США.

Європейський центральний банк знизив депозитну ставку на 25 базисних пунктів до 2,25%, що є найнижчим рівнем з початку 2023 року.

Банк також прибрав формулювання, яке характеризувало його політику як «обмежувальну», попередивши, що економічні перспективи погіршуються через ескалацію торговельних конфліктів. Ринки тепер прогнозують ще три зниження ставки на 25 базисних пунктів до кінця року.