Трамп розкритикував голову ФРС за небажання знижувати ставку, побажавши йому швидкої відставки

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував голову Федеральної резервної системи Джерома Павелла за небажання знижувати процентні ставки. Про це він заявив у своєму дописі в Truth Social. Напередодні Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію.

Деталі

«ЄЦБ планує знижувати ставки всьоме, тоді як Джером «Занадто Пізно» Павелл із ФРС, який завжди спізнюється і помиляється, учора виголосив чергову провальну доповідь», – заявив Трамп.

За його словами, Павелл мав давно знизити ставки, як це робить ЄЦБ, але тепер це потрібно зробити негайно. «Скоріше б повноваження Пауелла закінчилися !» – наголосив президент США.

Контекст

17 квітня, виступаючи в Економічному клубі Чикаго, Павелл заявив, що мита Трампа можуть сповільнити зростання економіки та прискорити інфляцію. Він наголосив, що ФРС поки що не готова втручатися і хоче дочекатися більшої ясності, перш ніж змінювати параметри грошово-кредитної політики.

Дональд Трамп, який призначив Джерома Пауелла головою ФРС під час свого першого президентського терміну, неодноразово звинувачував його у недостатньо активному пом’якшенні монетарної політики. Павелл, у свою чергу, заявляв, що президент не має повноважень звільнити голову ФРС і наголошував, що не залишить посаду навіть за вимогою президента.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше повідомляв, що адміністрація Трампа склала список кандидатів на посаду голови ФРС і розпочне співбесіди з ними восени 2025 року.