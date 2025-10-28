Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС підтримати старт переговорів про приєднання України до компонента Govsatcom (Урядовий супутниковий зв’язок) у рамках Космічної програми Євросоюзу та Програми безпечного зв’язку ЄС. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії 28 жовтня.

Деталі

«Участь України посилить європейські можливості в галузі безпечного космосу саме в критичний період. Це ключовий крок до потужнішої, згуртованої Європи, здатної захищати своїх громадян як на землі, так і в космосі», – заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Зазначається, що майбутня угода з Україною посилить стійкість комунікаційної інфраструктури ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв’язку в стратегічно важливому регіоні. Вона також сприятиме реалізації ширших цілей ЄС, окреслених у стратегії «Глобальний шлюз» та Білій книзі оборонної готовності Європи до 2030 року.

Єврокомісія наголошує, що ці переговори є ще одним етапом поглиблення партнерства між ЄС та Україною в сферах, критичних для безпеки й стабільності континенту.

«Безпечний зв’язок є основою стійкості Європи. Розвиваючи співпрацю з Україною, ми зміцнюємо спільну безпеку та здатність ефективно діяти в динамічному світі», – наголосила виконавчий віцепрезидент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.

Остаточне затвердження участі України в космічних програмах ЄС відбудеться після підписання міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу.

Контекст

Govsatcom призначений для забезпечення безпечного та стійкого супутникового зв’язку через об’єднання й спільне використання ресурсів держав-членів та приватних операторів. Розширення співпраці в Govsatcom є природним продовженням участі України в Космічній програмі ЄС.

Перший етап було завершено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про приєднання до компонентів Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об’єктів, уточнили в Єврокомісії.

Ця ініціатива узгоджується з постійною підтримкою України з боку ЄС через інструменти, зокрема SAFE, і сприяє інвестиціям у суверенні космічні можливості, зокрема в супутник IRIS², запуск якого заплановано до 2030 року для гарантування безпечного та стійкого зв’язку по всій Європі.