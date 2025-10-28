Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС підтримати старт переговорів про приєднання України до компонента Govsatcom (Урядовий супутниковий зв’язок) у рамках Космічної програми Євросоюзу та Програми безпечного зв’язку ЄС. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії 28 жовтня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Участь України посилить європейські можливості в галузі безпечного космосу саме в критичний період. Це ключовий крок до потужнішої, згуртованої Європи, здатної захищати своїх громадян як на землі, так і в космосі», – заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
- Зазначається, що майбутня угода з Україною посилить стійкість комунікаційної інфраструктури ЄС, забезпечивши додаткові потужності безпечного зв’язку в стратегічно важливому регіоні. Вона також сприятиме реалізації ширших цілей ЄС, окреслених у стратегії «Глобальний шлюз» та Білій книзі оборонної готовності Європи до 2030 року.
- Єврокомісія наголошує, що ці переговори є ще одним етапом поглиблення партнерства між ЄС та Україною в сферах, критичних для безпеки й стабільності континенту.
- «Безпечний зв’язок є основою стійкості Європи. Розвиваючи співпрацю з Україною, ми зміцнюємо спільну безпеку та здатність ефективно діяти в динамічному світі», – наголосила виконавчий віцепрезидент з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен.
- Остаточне затвердження участі України в космічних програмах ЄС відбудеться після підписання міжнародної угоди відповідно до статті 218 Договору про функціонування Європейського Союзу.
Контекст
Govsatcom призначений для забезпечення безпечного та стійкого супутникового зв’язку через об’єднання й спільне використання ресурсів держав-членів та приватних операторів. Розширення співпраці в Govsatcom є природним продовженням участі України в Космічній програмі ЄС.
Перший етап було завершено у квітні 2025 року, коли ЄС та Україна підписали угоду про приєднання до компонентів Copernicus, космічних погодних явищ та навколоземних об’єктів, уточнили в Єврокомісії.
Ця ініціатива узгоджується з постійною підтримкою України з боку ЄС через інструменти, зокрема SAFE, і сприяє інвестиціям у суверенні космічні можливості, зокрема в супутник IRIS², запуск якого заплановано до 2030 року для гарантування безпечного та стійкого зв’язку по всій Європі.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.