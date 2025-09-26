Найбільший український оператор мобільного зв’язку «Київстар» розпочинає тестування технології Direct to Cell для своїх абонентів. На першому етапі тестуватимуть СМС-повідомлення, а взяти участь може кожен охочий, ідеться у повідомленні компанії.

Деталі

Тестовий період триватиме з жовтня по листопад 2025 року, а повноцінне впровадження технології заплановане на четвертий квартал 2025-го. Це дозволить абонентам надсилати та отримувати повідомлення через супутниковий зв’язок. У майбутньому «Київстар» планує додати підтримку мобільного інтернету та голосових дзвінків через VoLTE.

Під час тестування технологія Direct to Cell буде безкоштовною. Наразі вона доступна лише для смартфонів на Android, оскільки підтримка від Apple ще не підтверджена. Важливо зазначити, що технологія працює тільки на відкритій місцевості.

Контекст

Direct to Cell – це технологія Starlink, яка забезпечує підключення смартфонів до супутників, що виконують роль космічних базових станцій. Це дозволяє залишатися на зв’язку навіть у зонах, де відсутнє покриття наземних мереж.

Наприкінці 2024 року «Київстар» уклав угоду зі Starlink, підрозділом SpaceX, для запуску технології супутникового зв’язку Direct to Cell в Україні. Це зробило «Київстар» першим оператором у Європі, який співпрацює зі Starlink для забезпечення прямого супутникового зв’язку зі смартфонами без додаткового обладнання.

Супутники Starlink, оснащені технологією Direct to Cell, мають модем eNodeB, який виконує функцію космічної стільникової вежі. Це дозволяє інтегрувати супутниковий зв’язок у мережу оператора як стандартного роумінгового партнера. Технологія забезпечує зв’язок у віддалених регіонах, працюючи з будь-якими телефонами LTE за умови видимості неба. Для її використання не потрібні зміни в апаратному забезпеченні, прошивці чи спеціальних додатках, що забезпечує зручний доступ до текстових повідомлень, голосового зв’язку та даних.

Станом на 31 грудня 2024 року «Київстар», що входить до Kyivstar Group, обслуговує 23 млн мобільних абонентів та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Компанія працює у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, 4G, хмарних сервісів, цифрового телебачення та кібербезпеки. VEON та «Київстар» планують інвестувати $1 млрд в Україну протягом 2023–2027 років.