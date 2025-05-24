Єврокомісія зацікавилася зборами Visa і Mastercard з бізнесу. Приводом стали так звані «схемні збори», які компанії стягують з банків, що обслуговують підприємців. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Минулого тижня регулятори Єврокомісії розіслали нову серію запитань учасникам ринку щодо «схемних зборів», які стягуються з фінансових установ, що надають послуги карткових платежів для ритейлерів у мережах Visa та Mastercard.

Запитання стосувалися того, чи можуть ритейлери обирати, приймати чи ні платежі Visa та Mastercard, чи отримують вони вигоду від перекладених на них зборів, а також наскільки прозорими є ці платежі, зазначили джерела видання.

Розслідування на ранній стадії, але Єврокомісія може розпочати офіційне розслідування, що загрожує штрафами до 10% річного доходу компаній за зловживання домінуючим становищем.

Перевірка збіглася із заявою президентки ЄЦБ Крістін Лагард про необхідність зменшення залежності ЄС від іноземних платіжних систем. Вона запропонувала запровадження цифрового євро для зміцнення суверенітету та зниження вразливостей.

Єврокомісія відмовилася коментувати деталі, зазначивши, що «розслідування триває» і що вона має «ряд інструментів, зокрема запити інформації».

Visa заявила, що її збори «відображають значну цінність» для банків, ритейлерів і споживачів у Європі, включно з високим рівнем безпеки, захисту від шахрайства та надійності.

Mastercard зазначила, що «зосереджена на сприянні торгівлі» та пропонує зручні, безпечні способи оплати для споживачів і бізнесу.

Контекст

Visa та Mastercard роками перебувають під пильною увагою антимонопольних органів світу. У 2019 році ЄС оштрафував Mastercard на €570,6 млн ($646 млн) за правила, які, за словами регуляторів, штучно підвищували витрати на карткові платежі. Того ж року Visa та Mastercard погодилися знизити збори для іноземних покупців у регіоні.

У 2024 році федеральний суддя США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard і американськими ритейлерами, яка мала врегулювати 20-річний спір щодо комісій за кредитні транзакції.