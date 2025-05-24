Єврокомісія зацікавилася зборами Visa і Mastercard з бізнесу. Приводом стали так звані «схемні збори», які компанії стягують з банків, що обслуговують підприємців. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
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Деталі
- Минулого тижня регулятори Єврокомісії розіслали нову серію запитань учасникам ринку щодо «схемних зборів», які стягуються з фінансових установ, що надають послуги карткових платежів для ритейлерів у мережах Visa та Mastercard.
- Запитання стосувалися того, чи можуть ритейлери обирати, приймати чи ні платежі Visa та Mastercard, чи отримують вони вигоду від перекладених на них зборів, а також наскільки прозорими є ці платежі, зазначили джерела видання.
- Розслідування на ранній стадії, але Єврокомісія може розпочати офіційне розслідування, що загрожує штрафами до 10% річного доходу компаній за зловживання домінуючим становищем.
- Перевірка збіглася із заявою президентки ЄЦБ Крістін Лагард про необхідність зменшення залежності ЄС від іноземних платіжних систем. Вона запропонувала запровадження цифрового євро для зміцнення суверенітету та зниження вразливостей.
- Єврокомісія відмовилася коментувати деталі, зазначивши, що «розслідування триває» і що вона має «ряд інструментів, зокрема запити інформації».
- Visa заявила, що її збори «відображають значну цінність» для банків, ритейлерів і споживачів у Європі, включно з високим рівнем безпеки, захисту від шахрайства та надійності.
- Mastercard зазначила, що «зосереджена на сприянні торгівлі» та пропонує зручні, безпечні способи оплати для споживачів і бізнесу.
Контекст
Visa та Mastercard роками перебувають під пильною увагою антимонопольних органів світу. У 2019 році ЄС оштрафував Mastercard на €570,6 млн ($646 млн) за правила, які, за словами регуляторів, штучно підвищували витрати на карткові платежі. Того ж року Visa та Mastercard погодилися знизити збори для іноземних покупців у регіоні.
У 2024 році федеральний суддя США відхилив угоду на $30 млрд між Visa, Mastercard і американськими ритейлерами, яка мала врегулювати 20-річний спір щодо комісій за кредитні транзакції.
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