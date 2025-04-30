Українські виробники зброї долучаться до Європейського оборонного фонду на €910 млн

Європейська комісія виділить €910 млн через Європейський оборонний фонд (ЄОФ) на 2024 рік, до якого вперше можуть долучитися українські оборонні компанії. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії від 30 квітня.

Деталі

Зазначається, що кошти підуть на підтримку 62 проєктів, що зміцнять європейську оборонну промисловість, усуваючи прогалини в таких сферах, як захист від дронів, мобільність та інновації через співпрацю науки та промисловості.

У ЄК наголошують, що залучення українських підприємств до ЄОФ – це важливий крок для поглиблення співпраці між оборонними індустріями України та ЄС.

Співпраця підтримується діяльністю Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, який сприяє інтеграції України в європейську оборонну базу.

Контекст

З бюджетом €7,3 млрд на 2021-2027 роки Європейський оборонний фонд (ЄОФ) є ключовим інструментом ЄС для підтримки співпраці в оборонних дослідженнях і розробках. Він сприяє кооперації між компаніями різного масштабу та науково-дослідними установами в ЄС і Норвегії.

У 2024 році €45 млн з цього бюджету спрямовано на розвиток проривних технологій, які можуть радикально змінити або замінити наявні оборонні продукти, концепції та можливості завдяки спрощенню, зручності, доступності чи економічності. Дев’ять відібраних проєктів зосереджені на створенні інноваційних рішень, зокрема METASTEALTH для розробки стелс-матеріалів та український проєкт Small UAS, що фокусується на передових безпілотних системах зі штучним інтелектом.