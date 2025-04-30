Украинские производители оружия присоединятся к Европейскому оборонному фонду на €910 млн

Европейская комиссия выделит €910 млн через Европейский оборонный фонд (ЕОФ) на 2024 год, к которому впервые могут присоединиться украинские оборонные компании.

Подробности

Средства пойдут на поддержку 62 проектов, которые укрепят европейскую оборонную промышленность, устраняя пробелы в таких сферах, как защита от дронов, мобильность и инновации, через сотрудничество науки и промышленности.

В ЕК отмечают, что привлечение украинских предприятий в ЕОФ – это важный шаг для углубления сотрудничества между оборонными индустриями Украины и ЕС.

Сотрудничество поддерживается деятельностью Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, способствующего интеграции Украины в европейскую оборонную базу.

Контекст

С бюджетом €7,3 млрд на 2021–2027 годы Европейский оборонный фонд (ЕОФ) является ключевым инструментом ЕС для поддержки сотрудничества в оборонных исследованиях и разработках. Он способствует кооперации между компаниями разного масштаба и научно-исследовательскими учреждениями в ЕС и Норвегии.

В 2024 году €45 млн из этого бюджета направлено на развитие прорывных технологий, которые могут радикально изменить или заменить существующие оборонные продукты, концепции и возможности благодаря упрощению, удобству, доступности или экономичности. Девять отобранных проектов сосредоточены на создании инновационных решений, в частности METASTEALTH для разработки стелс-материалов и украинский проект Small UAS, который фокусируется на передовых беспилотных системах с искусственным интеллектом.