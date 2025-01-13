Криза в ЄС наростає. Витрати на оборону, економічний спад та вибори вже стали питаннями розбрату. Як Європа переживає ці складні виклики? Розбір The Economist

Північ і південь Європи сперечаються через фіскальні політики, схід і захід – через міграцію та рівень добробуту населення. Втім, кризи минулих років зазвичай об’єднували країни. Сьогодні виклики стають складнішими, а Європа перебуває на межі нових, небезпечних розколів: вибори у Німеччині, експорт китайських товарів та зростання ВВП. The Economist зафіксував головні проблеми ЄС. Переказуємо головні тези з цього матеріалу.

Європа входить у період, коли розбіжності стають помітнішими. Питання торгівлі, оборони та фіскальної політики вже спричиняють конфлікти між країнами ЄС. Якщо у 2010-х Євросоюз знаходив рішення через глибоку інтеграцію, тепер цей підхід виглядає дедалі менш реалістичним.

Економічний спад і мито на китайські товари

Глобальні економічні труднощі тиснуть на Європу. Колись проблеми були локалізовані на периферії, як під час єврокризи 2010-х років. Нині ж вони охоплюють і ключових гравців, зокрема Німеччину, яка перебуває у рецесії третій рік поспіль. Франція та Італія демонструють слабке зростання, що ставить під загрозу їхню здатність вести ЄС у кризових умовах.

З виходом Великої Британії з ЄС баланс інтересів у торгівлі змінився. Німеччина та Нідерланди, які залежать від експорту, виступають проти мит на китайські товари, тоді як Франція та Польща наполягають на протекціоністських заходах. Ці розбіжності у підходах створюють нові лінії поділу між країнами.

Оборона як джерело єдності/напруги

Після вторгнення Росії в Україну витрати країн ЄС на оборону зросли до 1,6% ВВП, але цього недостатньо. Країни погоджуються, що показник має перевищити 2-3%. Проте навіть у цьому питанні виникають суперечки.

Балтійські країни та Польща, розташовані ближче до Росії, витрачають на оборону більше, тоді як інші, як-от Італія чи Іспанія, намагаються уникати додаткового фінансового тиску через чинні борги.

Найбільший виклик – це фінансування. Витрати на оборону з бюджету ЄС можуть сягнути €100 млрд, порівняно з чинними €8 млрд, стверджував Андрюс Кубілюс, перший в історії комісар ЄС з питань оборони.

Тим часом державний борг Франції, Італії та Іспанії перевищує 100% ВВП, а нові фіскальні правила ЄС вимагають скорочення дефіцитів бюджетів шляхом зменшення витрат або підвищення податків. Ці заходи можуть загострити суперечки між країнами, особливо в умовах інфляції та економічного спаду.

Політична (не)стабільність

Внутрішня політика країн ЄС також додає нестабільності. Німеччина готується до виборів, які, ймовірно, завершаться створенням компромісної коаліції. Президент Франції Еммануель Макрон постає перед труднощами у формуванні більшості в уряді, а Іспанія не може затвердити бюджет. Єдиним стабільним великим гравцем сьогодні виглядає Італія – несподіваний лідер політичної стійкості.

Багато проблем ЄС зачіпають ключові аспекти національних політик: безпеку, роль держави та оподаткування. Великі плани Маріо Драґі з порятунку Євросоюзу дедалі більше нагадують список бажань.

Попри ці виклики, ЄС залишається потужною структурою завдяки компетентним лідерам, таким як Урсула фон дер Ляєн чи Кая Каллас. Але їхні зусилля все частіше блокуються національними інтересами.